Kritikus négy hét lesz: alaposan összekuszálja a járatokat a Keleti pályaudvar közelgő teljes lezárása

Azt már korábban bejelentette a MÁV, hogy a nyár végére és a tanévkezdés heteire kiesik a forgalomból a Keleti-pályaudvar, most pedig részleteket is elárultak arról, hogy mire készülhetnek ebben az időszakban az utasok.

Augusztus végén egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart Felgyorsítják a felújítási munkákat.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a munkálatokat szándékosan a nyári szabadságok utánra időzítették.

Számításaik szerint ugyanis ebben az augusztus 25. és szeptember 20. közötti időszakban okozza a legkisebb zavart az utasok számára a pályaudvar kiesése.

A vágányzárak idején az utasoknak hosszabb utazási időre és plusz átszállásokra kell készülniük, a változásokról a MÁV online felületein tájékozódhatnak majd – tette hozzá Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója.

A Keletiből persze nemcsak az ország keleti részébe, de nyugat felé is közlekednek vonatok. Ezért egyes – főként győri, bécsi és müncheni – járatok számára Kelenföld lesz a végállomás. További a végállomást helyettesítő átszállási pont lesz Kőbánya-felső is. Ide például a Hatvan irányából érkező járatok futnak majd be, a továbbjutást pedig 25 pótlóbusz is segíteni fogja a villamosok mellett. Ezeken a szakaszokon a vonatjegyeket a BKK járatain is el fogják fogadni. Több keleti irányból érkező járat, köztük nemzetköziek is, a Nyugati pályaudvarra érkeznek majd.

Az utasok tájékoztatását információs munkatársakkal is segíti majd a MÁV haváriaközpontja – tette hozzá Kormányos László.

Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója pedig arról beszélt, hogy a 140 éves pályaudvaron a pályákat, vezetékeket és vezérlési rendszereket is érintő korszerűsítéseket fognak végrehajtani, amelyeknek köszönhetően a pályaudvaron és bevezetőjénél most érvényes lassújeleket feloldhatják majd.

Így szeptembertől – a munkákat követő utószabályozások után – a jelenleg domináns 20 kilométer per órás sebesség helyett 80-as sebességhatárt érhetnek el.

A munkálatok ideje alatt egyes napokon akár több száz munkás is dolgozhat a felújításon.

Nyitókép: Fazekas István