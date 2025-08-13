Szovjet időket idéző közleményben taglalja az orosz kémszolgálat, hogy az uniós vezetők Magyar Pétert akarják hatalomra juttatni

„Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon” – ezzel a címmel jelent meg egy közlemény az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján, amelyet a magyar állami hírügynökség, az MTI kritika nélkül lehozott.

A közleményben – amelynek nyelvezete a szovjet időket idézi – az orosz kémszolgálat azt írja, hogy Brüsszelben „dühöt” váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. „Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét” – fogalmaznak.

Ezért – mint állítják – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit, és Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, akinek támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.

„A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban, amelynek szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az orosz kémszolgálat milyen célból adta ki a közleményt, mindenesetre a benne foglaltak teljesen egybecsengenek azzal, amit a Fidesz harsog Magyar Péterről.