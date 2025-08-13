Trump: Ha Alaszkában minden jól megy, gyorsan létrejöhet a Putyin–Zelenszkij-találkozó

Donald Trump szerint a pénteki alaszkai csúcstalálkozón minden „jól megy”, akkor egy „gyors második találkozóra” is sor kerülhet közte és Vlagyimir Putyin között, de már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével – írja a Sky News.

„Nagyon jó esély van arra, hogy lesz egy második találkozó, amely produktívabb lesz, mint az első, mert az elsőn fogom megtudni, hogy egyáltalán hol tartunk” – mondta Trump a washingtoni Kennedy Központban tartott sajtótájékoztatóján.

Az amerikai elnök szavai szerint második találkozó azonban csak abban az esetben lesz, ha pénteken „megkapja a szükséges válaszokat” Putyintól. Hozzátette: ha viszont az orosz elnök nem egyezik bele a háború befejezésébe, akkor „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háború befejezéséről tárgyaljanak. Washington célja a tűzszünet és talán hosszabb távon a béke, Moszkva pedig időhúzásra akarja felhasználni a Kijev és az EU kihagyásával kezdeményezett csúcstalálkozót. Hogy még mire lehet számítani a tárgyaláson, arról alábbi cikkünkben írtunk: