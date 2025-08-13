Kubatov Gábor szerint az égő BKK-busz Karácsonyéknak „örömtűz”, és valahogy a Pride is eszébe jutott róla

Furcsa következtetéseket vont le Kubatov Gábor, a Fradi elnöke és a Fidesz alelnöke abból, hogy szerda délelőtt kigyulladt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyik busza: a politikus Karácsony Gergelynek, Vitézy Dávidnak és a Tisza Pártnak „gratulált“ a tűz miatt. A lángoló busszal illusztrált bejegyzésben Kubatov arról írt, hogy Budapestet „szervezetlenség, káosz, dugó” jellemzi.

Kubatov Gábor Gratulálok a Karácsony – Vitézy – Tisza hármasnak. Szervezetlenség, káosz, dugó jellemzi szeretett fővárosunkat. Közlekedni szinte lehetetlen, de azért a biztonság kedvéért, még egy busz is ég. Na…

Közlekedni szinte lehetetlen, de azért a biztonság kedvéért, még egy busz is ég.”

– kötötte össze a kigyulladt járművet a dugóhelyzettel Kubatov, majd ezt követően sikerült egy még ennél is meredekebb logikai ugrással folytatnia:

Na persze, mindennél fontosabb a Pride… Nekik ezek az örömtüzek!”

– jegyezte meg az FTC vezetője. Hogy a politikus gondolatmenete milyen lépéseken keresztül jutott el a busztűztől a Pride-ig (amelyet Kubatov pártja sikertelenül próbált meg ellehetetleníteni), az már nem derül ki a bejegyzésből.

Kubatov Gábor ezzel rövid időn belül már a második fronton kezdett kétségbeesettnek tűnő szélmalomharcba: az elmúlt napokban Csányi Sándornak és az MLSZ-nek ment neki, amiért a szövetség a klubokra ömlesztett közpénz egy részét magyar játékosok szerepeltetéséhez kötötte. A klubelnök az új magyarszabály bevezetése óta folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy odaszúrjon Csányinak, a legutóbb épp azt kérte számon az MLSZ elnökén, hogy nem gratulált a Fradinak a Bajnokok Ligája selejtezőjében elért továbbjutáshoz.