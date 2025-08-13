Magyar Péter reagált az orosz hírszerzés közleményére, Vlagyimir Putyinnak is üzent

„Összenőtt, ami összetartozik” – így reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arra a hírre, hogy az MTI leközölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közleményét, amelyben azt taglalják, hogy az uniós vezetők Magyart akarják hatalomra juttatni Magyarországon. Az EP-képviselő országjárása balatonfüredi állomásán beszélt röviden az esetről: „mintha a 80-as évek MSZMP KB közleményeit olvasnánk” – vont párhuzamot.

Magyar külön kiemelte, hogy az orosz hírszerzés közleményét a magyar közmédia változtatás nélkül leközölte. „Ez annak a nyílt beismerése, hogy az orosz titkosszolgálat, az orosz hírszerzés, Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.” – jegyezte meg. A pártelnök egyúttal üzent is az orosz elnöknek:

„Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk. Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk.”

– mondta Magyar, aki szerint ők a Fidesszel szemben „valóban egy független, szuverén, működő Magyarországért” küzdenek.

Az SZVR közleménye, amelyre Magyar most reagált, szerda délután jelent meg az MTI-n. Az orosz titkosszolgálat ebben arról ír, hogy „az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon”, és Magyar Pétert a „a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban” hatalomra akarják juttatni. A Tisza Párt azóta szintén egy közleményben reagált, amelyben „nyilvánvaló dezinformációnak” nevezték az SZVR által megfogalmazottakat.