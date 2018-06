Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20829e68-d4a8-4e7c-951a-b4a2d12fccb9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazilok kapusa egyértelművé tette, hogy egyelőre nem akarja kommentálni az esetleges klubváltásáról szóló találgatásokat.","shortLead":"A brazilok kapusa egyértelművé tette, hogy egyelőre nem akarja kommentálni az esetleges klubváltásáról szóló...","id":"20180611_alisson_lehutotte_a_kedelyeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20829e68-d4a8-4e7c-951a-b4a2d12fccb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e2bc59-d926-4fe7-aa80-3e62ed1f0f39","keywords":null,"link":"/sport/20180611_alisson_lehutotte_a_kedelyeket","timestamp":"2018. június. 11. 11:43","title":"A brazilok kapusa lehűtötte a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","shortLead":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","id":"20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51274e78-b2c5-4ddb-b5c4-1eedfe48b610","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","timestamp":"2018. június. 12. 12:22","title":"Stadionmustra: a vb-nyitány előtt vessen egy pillantást a meccsek helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben marad F. 