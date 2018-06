Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","shortLead":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","id":"20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384789a-dd6a-445c-a309-50ea470d256e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","timestamp":"2018. június. 17. 18:37","title":"Darth Vaderrel köszönti az apákat Mark Hamill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem tudnak vele mit kezdeni, mert olyan hatáskörrel nem rendelkeznek.","shortLead":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem...","id":"20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711362d0-1afa-4cf3-a997-2e06a92f4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","timestamp":"2018. június. 18. 17:35","title":"NAIH: A Figyelő listázása adatvédelmi szempontból is aggályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna az otthoni karosszék, de szerencsére nyár van, ezért vétek lenne kihagyni a szabadtéri meccsnézést. Végül is a szurkolás alapvetően közösségi élmény. Segítünk: bejártuk a legjobb kiülős helyeket Budapesten, és elmondjuk, hova érdemes kiköltözni esténként.","shortLead":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna...","id":"20180618_kiulos_helyek_vb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3cb7c4-6b6b-4a29-ab73-78d9fd05bfee","keywords":null,"link":"/elet/20180618_kiulos_helyek_vb","timestamp":"2018. június. 18. 20:30","title":"Megosztaná a gólok örömét? Ezek a legjobb kiülős helyek a közösségi szurkolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","shortLead":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","id":"20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0827f4-398b-4d9e-b42f-35a449743476","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 18. 06:41","title":"A nap fotója: civil fehér Suzukiból is mérnek a rend őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi ülése ezért a szokásosnál jóval izgalmasabbnak ígérkezik. De kell-e igazán aggódnunk az esés miatt?","shortLead":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi...","id":"20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d287c18c-8b66-442f-853f-c0a51421f1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","timestamp":"2018. június. 19. 06:30","title":"Szokjunk-e hozzá a 325 forintos euróhoz, és pánikoljunk-e emiatt? Izgalmas lehet a mai nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A nagy gyártók vért izzadnak, hogy kitalálják, miként tudnának több sört belediktálni a fogyasztókba, miközben a kicsik kezdik lefőzni őket. Megnéztük, hogy áll a sörforradalom külföldön és Magyarországon.","shortLead":"A nagy gyártók vért izzadnak, hogy kitalálják, miként tudnának több sört belediktálni a fogyasztókba, miközben a kicsik...","id":"20180619_sor_kraftsor_kisuzem_brewers_of_europe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f87975d-1ebf-42af-a157-c811b9e5fced","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_sor_kraftsor_kisuzem_brewers_of_europe","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Jobban esne a sör, ha bezárnak egy szabadulószobába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","shortLead":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","id":"20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135ca0c-7286-4d08-a4a7-d802cc38b66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","timestamp":"2018. június. 18. 21:00","title":"Legyen óvatos, kedden nagyon erős lesz az UV-sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d49273d-aba1-4f15-882d-49c599863055","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd szövetségi kapitány egyik segítője bement megnézni a koreaiak zárt edzését. Szerintük ez kémkedés, válaszoltak is rá.","shortLead":"A svéd szövetségi kapitány egyik segítője bement megnézni a koreaiak zárt edzését. Szerintük ez kémkedés, válaszoltak...","id":"20180618_korea_trukkos_modszerrel_probalja_osszezavarni_a_kemkedo_svedeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d49273d-aba1-4f15-882d-49c599863055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f80f-377c-4711-a26a-dcfb011033de","keywords":null,"link":"/sport/20180618_korea_trukkos_modszerrel_probalja_osszezavarni_a_kemkedo_svedeket","timestamp":"2018. június. 18. 09:27","title":"Korea trükkös módszerrel próbálja összezavarni a kémkedő svédeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]