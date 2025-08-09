Győri villanyszív, 551 lóerő és nagy puttony: teszten az Audi S6 Avant e-tron

Az Audi teljesen megújította népszerű középkategóriás konzervatív modelljét, az 5-ös BMW és a Mercedes E-osztály legfőbb riválisának tekinthető A6-ot.

Elsőként a tisztán elektromos A6 e-tron mutatkozott be, majd pedig nem sokkal később napvilágot látott a teljesen más alapokra épülő belsőégésű motoros verzió, mely a korábbi tervekkel ellentétben végül nem A7, hanem szimplán A6 néven debütált.

Mindkét kivitel elérhető szedánként és praktikusabb kombiként, az alábbiakban pedig a lokálisan zéró emissziós A6 e-tron jelenlegi legerősebb és egyben legsportosabb puttonyos verzióját, az S6 Avant e-tront mutatjuk be részletesen.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Csíkszemű

A frontrészt a szupervékonyra rajzolt menetfények uralják, melyek alatt rejtett módon feszítenek a méretesebb normál fényszórók. A hűtőrács nem meglepő módon funkció nélküli és a közepén ott figyel a megújult minimalista négykarikás logó.

A “füstös” verzió ehhez képest hagyományos fényszórókkal és nyitott hűtőráccsal hódít, az összkép azonban mégis valahogy egész hasonló.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi A6 Avant Audi

Az oldalnézetet a finoman emelkedő övvonal, a süllyesztett kilincsek és az opcionális digitális tükrök határozzák meg, és mivel az akkumulátornak kell a hely, a villanyos kivitel 6,1 centiméterrel magasabb a normálnál.

Hátul szolid felső légterelőre, diffúzorbetétes lökhárítóra és látványos fénycsíkkal összekötött lámpatestekre lehetünk figyelmesek, és a legfrissebb trendeknek megfelelően – az Audinál első alkalommal – világít az embléma.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi A6 Avant Audi

A normál A6 hátsó fénycsíkja nem ér hozzá a lámpákhoz, nem világít a logó és a lökhárítóban rendes kipufogóvégek feszítenek.

Az A6 e-tron lámpái nem egyszerűen csak kiválóan világítanak sötétben, hanem nyolc előredefiniált grafikával személyre is szabható a grafikájuk. Az első nappali menetfény 38-38 szegmenst vonultat fel, a hátsó OLED egységekben pedig 225-225 kis panel figyel, és utóbbiak adott esetben akár veszélyt jelző háromszöget is képesek megjeleníteni.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi A6 Avant Audi

Tripla élvezet

Az alul-felül csapott, tökéletestől messze lévő érintőgombokat felvonultató kormány mögötti digitális műszeregység 11,9 colos képátlójú, a vele közös ívelt panelre szerelt infotainent kijelző 14,5 colos, az anyósülés előtti érintőképernyő pedig 10,9 colos méretű.

A kijelzők remek minőségűek, a grafika nagy felbontású és ízléses, a rendszer néhány homokórázást leszámítva egész gyorsan teszi a dolgát, a felhasználói felület furcsa magyar rövidítései viszont méltatlanok egy ilyen drága autóhoz.

A harmadik kijelzőn akár menet közben is lehet játszani vagy videókat nézni, ilyenkor a sofőr számára láthatatlanná válik az itt megjelenített vizuális tartalom.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

A minőségérzet alapvetően rendben van, bár akad néhány olcsóbb műanyag elem, ennél viszont zavaróbb, hogy a világításvezérlés a többi újabb Audihoz hasonlóan a sofőrajtóra került, oda, ahol inkább az ablakemelők gombjait keresnénk.

A hangulat meglehetősen rideg és messze nem olyan sportos, mint azt egy S6-tól elvárnánk.

Az elektromos állítású, fűthető/szellőztethető és masszírozni is képes első ülések közel tökéletesek, és inkább komfortosak, mint sportosak. A hátsó sorban kiválóan el lehet férni, a szuperalacsony kardánalagút szinte egyáltalán nem ront a helykínálaton. USB-C portból hátra is került kettő, és klímavezérló panelt is kapnak a hátul helyet foglalók.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Az amúgy sem rossz térérzeten tovább javít az 1,14 millió forintos áron jegyzett hatalmas fix panoráma üvegtető, mely gombnyomásra látványosan opálossá tehető.

A remekül rakodható csomagtér nem túl nagy, 502 literes térfogatú, de a hátsó üléstámlák ledöntésével 1422 literig bővíthető. Elöl is található egy pici frunk, melynek 27 literje csak a töltőkábelek elhelyezéséhez elegendő.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Los geht’s!

A Start/Stop gomb a fekete zongoralakk középkonzolra került, valamint itt tudunk például D-t kapcsolni a PRND egységgel, illetve menetüzemmódot váltani a drive select gombbal.

A hangszigetelés példás, az utastérben egészen addig síri csend honol, amíg meg nem masszíroztatjuk a hallószerveinket a 830 W-os Band & Olufsen hi-if-vel, melynek 16 hangszórójából néhány a fejtámlákba is került.

Az Audi Győrben gyártott villanymotorjaiból elöl és hátul is található egy-egy példány, melyek alaphelyzetben 503 lóerővel gyilkolják a négy kereket, de az egyszerre lenyomott fék- és gázpedállal pofonegyszerűen aktiválható rajtelektronika 551 lóerőt bocsát a rendelkezésünkre.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

A 3,9 másodperces 0-100-as gyorsulás lehengerlő, a 855 Nm-es instant nyomatéknak köszönhetően az előzések pillanatok alatt biztonságosan lezavarhatók és a 240 km/h-ra korlátozott végsebesség miatt az Autobahnon sem kell szégyent vallanunk.

Kétfokozatú automata váltót a Porsche Taycan testvér e-tron GT-től eltérően ezúttal nem kapunk.

Bár a futómű és a remekül adagolható fék alapvetően partner a kanyarvadászatban, a vezetési élmény olyannyira steril, hogy nem igazán érezni késztetést spontán hétvégi szerpentinezésekre. Pedig egy S6-tól azért ez elvárható lenne.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Hiába no, a 2,4 tonnás tömeg az álmoskönyvek szerint nem igazán a vezetési élmény barátja. A V6-os normál A6 350 kilogrammal könnyebb, és bár 184 lóerővel gyengébb, még mindig kiváló, 4,7 másodperces 0-100-as sprintet virít.

Az S6 e-tron esetében alapáron légrugós felfüggesztésnek nemcsak rázós és kátyús úton vesszük hasznát: gombnyomásra pillanatok alatt felemelhető a karosszéria, ami az alapvetően alacsony hasmagasság miatt igencsak örvendetes tény.

A 20 colos kerekek felár ellenében 21 colosokra cserélhetők, és hihetetlen, de még utóbbiak esetében is egész komfortos utazásban lehet részünk.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Nagy ívben kerülendő

A digitális visszapillantó nemhogy nem ér meg 719 ezer forintot, akkor sem kellene, ha fizetne érte az Audi. A high-tech megoldás nehézkesen használható, mivel fejünk mozgatásával értelemszerűen nem változik a kamerák által látott kép, ráadásul a kijelzők elég kicsik és a pozíciójuk sem ideális.

A Mercedesnél kérdésünkre azt mondta az egyik vezető fejlesztőmérnök, hogy a csillagosoknál azért nincs digitális tükör még opcióként sem, mert a technika egyszerűen több áramot fogyaszt, mint amennyit légellenállás fronton meg lehet spórolni.

Slusszpoén, hogy az Audi digitális tükre a teszthét során többször is lefagyott, hol a bal, hol a jobb oldali kijelző nem mutatott semmit, a digitális műszeregység pedig arra kért bennünket, hogy a problémával fáradjunk szervizbe. Ezt nem tettük meg, mert néhány újraindítás végül megoldotta a kínos problémát.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Meddig gurul?

A bruttó 100, nettó 95 kWh kapacitású akkumulátor 635 kilométeres WLTP-hatótávot biztosít. Nekünk ebből 490 kilométert sikerült hozni a gyakorlatban, a nyári kánikulában sokat klímázva, a gázpedált nem kímélve, de autópályát csak minimálisan használva.

A 0,24 helyett 0,21-es légellenállási együtthatót virító szedán S6-os gyári hatótáv értéke 661 kilométer, a 381 lóerős hátsókerék-hajtású szedán pedig akár 753 kilométert is képes megtenni egy töltéssel.

Mindkét oldalra került egy-egy töltő, melyek közül a bal oldalival érhető el a 270 kW-os DC csúcsteljesítmény, melynek köszönhetően akár 21 perc alatt letudható egy 10-80 százalékos töltés. Jó hír, hogy nemcsak a 800, hanem a 400 V-os támogatás is adott, illetve, hogy AC-n 11 és 22 kW-tal is tölthető a telep.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

A 220 kW-tal tölthető 83/76 kWh kapacitású kisebb aksit csak a 326 lovas és 594-624 kilométeres hatótávú alapmodellbe szerelik, mely 2 mázsával könnyebb az S6-nál, és 6 másodperces 0-100-as szintideje révén lomhának semmiképp sem nevezhető.

Létezik továbbá egy 462 lóerős összkerekes verzió is, ez a 4,5 másodperces 0-100-as gyorsulású A6 e-tron 681-713 kilométeres hatótávot virít.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Konklúzió, árak

Az Audi S6 Avant e-tron a vadonatúj elektromos A6 e-tron kombi kivitelének legerősebb változata, mely elsősorban tágas utasterével, praktikus csomagtartójával és korrekt hatótávjával csábíthat vásárlásra.

Nem kérdés, a puttonyos S6 hatalmasat lép, de valahogy mégis hiányzik belőle az a csípős fűszer, amit egy ilyen sportos Auditól joggal várnánk el, így sportkombi helyett inkább kényelmes utazóautóként aposztrofálnánk.

A szedánnál 800 ezer forinttal drágább kombi A6 e-tron 29,4 millió forinton nyit 326 lóerővel, a másik végletet pedig az 551 lovas S6 e-tron jelenti, melyért minimum 43,5 millió forintot kell fizetnünk. Az extrákkal kellemes megpakolt tesztautó árcéduláján 54,5 millió forintos összeg feszít.

Audi S6 Avant e-tron László Ferenc

Az Audi S6 Avant e-tron legfőbb ellenfele a BMW i5 M60 Touring, mely 41,9 millió forint ellenében 601 lóerőt és 81,2 kWh kapacitású akkumulátort vonultat fel. A Mercedes EQE-ből nem készül kombi, a legdurvább szedánként jegyzett AMG 53 pedig 625 lóerőt és 3,5 másodperces 0-100-as gyorsulást ad alaphangon 51,1 millió forintért.

A többek közt 367 lóerős 2 literes 4 hengeres plugin hibrid hajtással is készülő normál Audi A6 Avant legsportosabb benzines kivitele 35,5 millió forinttól startol, és 367 lovas 3 literes turbós V6-os élvezeteket kínál.

És hogy mit hoz a jövő? Érkezőben a körülbelül 730 lóerősnek ígérkező és az új M5 Touringhoz hasonlóan várhatóan plugin hibrid biturbó V8-cal szerelt vadonatúj RS6 Avant, és az előreláthatólag még ennél is erősebb (és nehezebb) elektromos RS6 Avant e-tron.