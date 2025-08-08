Rózsa András: Nagy baj, hogy Hadházy és a Tisza Párt még nem találta meg az együttműködés módját Zuglóban

Rózsa András zuglói polgármester, a Momentum új elnöke a Magyar Narancs friss számában reagált a párt körül és a kerületben kialakult forró helyzetre. Szerinte Zuglónak is kormányváltásra van szüksége, hiszen ők fizették be a legtöbb szolidaritási adót, összesen 16 milliárd forintot. Hozzátette, nagy bajnak tartja, hogy a Tisza Párt és Hadházy Ákos még nem találta meg az együttműködés módját. „Az abszolút népakarat szerintem a kiegyezés: nincs erősebb kombináció itt annál, mint a Tisza Párt és Hadházy” – mondta a kerületi helyzetről.

A politikus szerint a Momentum feladata, hogy elérje az általa képviselt célokat, úgy látja, a párt társadalmi hatása nagyobb volt a parlamenten kívül, mint amekkora 2022 után. Hozzátette, 2021-ben is azért álltak bele az ellenzéki összefogásba, mert azt látták, hogy a politikai élet megújulásához kormányváltás kell.

„Azt is tudtuk, hogy ártani fog nekünk pártként, ha belemegyünk az összefogásba – és ártott is. De megtettük, mert ez volt akkor az egyetlen esély a kormányváltásra. Most azért lépünk hátra, mert azt látjuk, hogy ez az egyetlen módja a váltásnak” – mondta. Szerinte a Momentumnak ez az elemei érdeke, mert olyan témákat akarnak képviselni, mint a szabad életvégi döntés vagy az azonos neműek házassága.

„És ez még akkor is helyes döntés volt, hogy ha mi ebből a váltásból közvetlenül nem vesszük ki a részünket. Már csak azért is, mert abszurd helyzet lett volna, hogy a kormányváltásra esélyes Tisza Párt szavazóit szeretnénk lemorzsolni magunk felé. Mi ebbe nem mentünk bele” – fejtette ki Rózsa.

A politikus elmondása alapján a fideszes parlamentbe nincs értelme beülni – ezt szerinte már 2022-ben is rosszul látta a párt. „Akkor hallgatni kellett volna Hadházy Ákosra. Most már a Momentum frakciója nagyjából fele ki van tiltva a parlamentből, többeknek kikérték a mentelmi jogát. De a választói akarat látványosan új párttól várja az erőt” – véli.

A politikustól a Magyar Narancs megkérdezte, milyen konkrét tervei vannak elnökként egy rossz állapotban lévő párttal, amely még csak a választásokon sem akar indulni. Rózsa azt válaszolta, hogy a következő évig, ameddig elvállalná a Momentum elnökségét, mindent meg fog tenni a kormányváltásért, de erről részleteket csak később szeretne elárulni. „Azt vállalom, hogy a kampányban vezetni fogom a pártot, de fontos a párt tudatos alakítása is. Ez a zuglói munkámat nem fogja akadályozni” – tette hozzá.

Tompos Márton július közepén mondott le a Momentum elnöki posztjáról néhány nappal azután, hogy a párt bejelentette: nem indul a jövőre esedékes országgyűlési választáson. Tompos akkor azt állította, hogy a két dolognak nincs köze egymáshoz.

„Teljes mellszélességgel kiállok a közösségünk döntése mellett, hiszen ez ugyanaz, amit én is mondok: néha el kell engedni a saját pozíciónkat, hátrébb kell lépni, hogy a végső cél, egy jobb ország közelebb kerüljön. Ebben maximálisan hiszek, de a kampányban való részvételünket már másnak kell levezényelnie. Egy olyan politikusnak, aki bizonyított vezetőként, aki »lát a pályán«, és megvan benne a kellő erő és energia” – tette hozzá a távozó momentumos, aki akkor utódjának Rózsa Andrást, Zugló polgármesterét jelölte ki.

Kiderült, kit indít a Fidesz Zuglóban, ahol vezet a Tisza, miközben Hadházy sem száll ki A Tisza jelöltje 42 százalékot, míg a körzetet 2022-ben megnyerő Hadházy Ákos 18 százalékot kapna Zuglóban a 21 Kutatóközpont mérése alapján. Ezzel el is dőlt a vita, hogy részt vegyen-e Hadházy a Tisza előválasztásán – legalábbis Magyar Péter szerint, de Hadházy így is kész elindulni.

Nyitókép: Szondy Dalma