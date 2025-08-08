A Sziget Fesztivál Nagyszínpadánál is szólt a mocskos Fidesz

Pogány Induló péntek este lépett fel a Sziget Fesztivál Nagyszínpadára, aminek közönsége az idei fesztiválokról szinte elmaradhatatlannak bizonyuló „mocskos Fidesz” rigmussal fogadta – derül ki a 444.hu helyszínen készült videójából.

A rapper, akit a drogügyi kormánybiztos a kábítószerek népszerűsítésével vádolt, amiért az tavasszal egy koncertje közben kritizálta a droghasználat büntetését szigorító törvényt, ezúttal demonstratív némasággal felelt a közönség skandálására. Egy mozdulattal még szája becipzározását is imitálta. Ezzel talán azt is akarhatta bizonyítani, hogy ellentétben Kocsis Máté korábbi állításával nem a lefizetett előadók kezdik a mocskos fideszezést, hogy aztán fiatal követőik az ő példájukat kövessék.

Hammer Ferenc: A mocskos Fidesz az új gerappa A könnyűzene mindig is elitellenes volt, nem kell csodálkozni, hogy az előadók ma is be-beszólnak a kormánynak – véli a szociológus-médiakutató és egyben punkzenész Hammer Ferenc. Szerinte a popzenét nem lehet a hatalom által megrendszabályozni, de azt nem tudni, hova vezet a fiatalok nyári fesztivál- és koncertlázadása. Interjú.

A Sziget Fesztiválok történetében sem most szólt először ez a rigmus: emlékezetes, hogy 2023-ban Krúbi koncertjén is ezt skandálták.

