Meghalt két magyar katona

Két magyar katona is elhunyt az elmúlt napokban – jelentette be a Honvédelmi Minisztérium.

A szaktárca közlése szerint augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

Egy ettől független eset során, augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.