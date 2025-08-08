A legnagyobb buli csütörtökön a Szigettől 12 kilométerre volt

Korábban nagy vállalás volt a Sziget idején parkos bulit bevállalni, mert a közönség egy része a fesztiválra ment inkább ki. Csütörtökön ebből semmi nem látszott, nagyjából megtelt a Budapest Park, amikor kijött először a szabolcsi Paszabból származó Parno Graszt, és belekezdett a „Megjöttek a fiúk, a borsodi fiúk” kezdetű Bohemian Betyars-dalba, amire végül kijöttek a miskolci kollégák is. Innentől pedig egy kétórás fieszta kezdődött.

A két zenekar egyébként – sokéves barátság, közös dalok és közös fellépések után (amiről a két frontember itt mesélt a HVG-nek) – januárban, az arénában „kelt egybe”, egy lagzi tematikájú koncerten. Most ennek a féléves évfordulóját ünnepelték. Lakos Gábor fotóriporterünk így látta a koncertet:

