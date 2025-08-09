Tripla kézfogás, vicsorogva vigyorgó Trump: Örményország és Azerbajdzsán békét kötött a Fehér Házban

Pénteken hármas kézfogást láthatott a világ a Fehér Házban: az ülő Donald Trump orra előtt fogott egymással kezett Ilham Alijev azeri és Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök. Trump természetesen ellopta a showt: vicsorogva vigyorgott, belenyúlt a kézfogásba, összekulcsolta tárgyalópartnerei kezét.

A lényegen azonban az Egyesült Államok elnökének különös performansza sem változtat:

Örményország és Azerbajdzsán között egy évtizedek óta tartó konfliktust sikerült rendezni.

AFP 25.08.08. Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A két ország egymással a fegyveres harcok beszüntetéséről és a kulcsfontosságú közlekedési útvonalak újranyitásáról állapodott meg, de mindketten aláírtak kereskedelmi megállapodásokat az Egyesült Államokkal is – számolt be az AP. Az amerikai hírügynökség tudósítása szerint ezzel az USA kihasználja az Ukrajnával elfoglalt Oroszország egyre inkább visszaszoruló befolyását a dél-kaukázusi régióban.

A Fehér Ház által kiadott sajtóközlemény szerint a megállapodás tartalmaz egy olyan szerződést is, mellyel a két ország között kereskedelmi útvonalat is létrehoznak, ez a „Trump-útvonal a nemzetközi békéért és jólétért” („Trump Route for International Peace and Prosperity) nevet kapta. Egy magas rangú kormánytisztviselő az AP-nek a háttérben állította: az ötlet az örményektől származott.

A hírügynökség tudósításában külön kiemelte: Trump második elnöksége ideje alatt béketeremtőként próbálja magát pozicionálni, nem titkoltan vágyik a Nobel-békedíjra. Ahogy arról beszámoltunk, jövő pénteken Vlagyimir Putyinnal fog találkozni az orosz-ukrán háború ügyében. Azerbajdzsán és Örményország konfliktusáról, Hegyi-Karabahról itt írtunk bővebben: