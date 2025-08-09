Túl a halállejtőn: tragédia, súlyos baleset, hetvennel száguldó bringások – mi történik a bicikliúton Etyeknél?

A helyszínen belehalt sérüléseibe az a kerékpáros férfi, aki Etyek határában szenvedett balesetet múlt péntek délután. Másnap kora délután egy nő esett el majdnem ugyanott, őt életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba, későbbi állapotáról a mentőszolgálat nem rendelkezett információval. Mindkét bukás egy hosszú lejtős szakasz alján történt.

A két baleset okait még vizsgálják. Megkeresésünkre a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, a 77 éves férfi a lejtőn lefele haladva nem észlelte kellő időben az úton keresztben álló, tolatni szándékozó tehergépkocsit, aminek következtében nekiütközött. Ugyanerről számolt be az Etyeki Polgárőrség – egy időközben törölt – Facebook-posztban, hozzátéve, hogy a kerékpáros „figyelmetlen volt, túl gyorsan tekert”.

Azt, hogy a teherautó szabályosan volt-e az úton, még nem tudni, az mindenesetre biztos: miközben a BuBa egy része tényleg a klasszikus értelemben vett kerékpárút, bizonyos szakaszai közös használatúak, ott autók vagy mezőgazdasági gépek is közlekedhetnek.

Veres Viktor

A másik eset kapcsán a rendőrség arról tájékoztatta a HVG-t, hogy darázs támadt „a Budapest–Balaton kerékpárút szintén ezen szakaszán” bicikliző nőre, aki „védekezés közben elveszítette az egyensúlyát, elesett és megsérült”. Hozzátették, „az eset kapcsán más nem sérült meg, a rendőrségen eljárás nem indult”. (A kerékpáros baleseteket összegző statisztikáknak épp ez a problémája: európai becslések szerint a biciklis balesetek mintegy 95 százalékában nincs másik fél, és ha nem történik jelentős sérülés, ezeket rendre nem is jelentik.)

A kettős tragédia után elértük az Etyeki Polgárőrség elnökét, Petruska Zoltánt, aki elmondta, hogy a balesetről szóló posztjukat a hozzászólások miatt törölték. A polgárőr úgy tudja, hogy mindkét kerékpáros a Balaton felől, a szőlősök és borászatok mellett a településre bevezető hosszú lejtőről érkezett. Bár tábla nem jelzi,

az út egyes pontjain 11%-ot meghaladó az út esése.

A férfi a lejtő alján lévő kanyarban ütközött az úton keresztbe álló teherautóval, a nő pár száz méterrel arrébb, még a külterületen esett el biciklijével. Meglehet, csak véletlen, hogy rövid időn belül ugyanazon a szakaszon két súlyos baleset is történt, de a HVG-nek nyilatkozó szakember szerint az érintett útszakasz nem veszélytelen.

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke úgy fogalmazott a szóban forgó részről lapunknak: „Az a csoda, hogy egymásban nem okoztak még kárt az arra biciklizők.”