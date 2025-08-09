Már szombattól megkezdődnek a forgalmi változások Budapesten, hamarosan komoly lezárások jönnek

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt.

Számos változásra kell felkészülniük az autósoknak szombattól, egészen augusztus 23-ig – közölte a rendőrség.

Íme a részletek:

Lezárják:

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 18-án 24 óra között, valamint

2025. augusztus 21-én 6 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest XI.,

  • Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V.,

  • Lánchidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I. és V.,

  • Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 6 óra között a Budapest XIV.,

  • Konrád Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 22-én 6 óra között, valamint

2025. augusztus 22-én 22 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és XI.,    

  • Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 18 óra között a Budapest I.,

  • Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között,
  • Palota utat a sorompónál.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest I.,

  • Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között.

2025. augusztus 15-én 22 óra és augusztus 16-án 6 óra között,

2025. augusztus 16-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között,

2025. augusztus 21-én 22 óra és augusztus 22-én 6 óra között, valamint

2025. augusztus 22-én 22 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest V., IX. és XIII.,

  • Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig.

2025. augusztus 15-én 22 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest II. és V.,

  • Margit híd északi oldalán egy forgalmisávot.

2025. augusztus 13-án 0 órától augusztus 22-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Harmincad utcát a Bécsi utcától, 
  • József nádor teret a Wekerle Sándor utcától.

2025. augusztus 16-án 7 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest II. és V.,    

  • Margit híd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 15 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest V. és XI.,    

  • Szabadság híd északi járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 16-án 16 óra és augusztus 21-én 22 óra között a Budapest I.,

  • Öntőház utcát
  • Lánchíd utcát,
  • Lánchíd utcai parkolót,
  • Apród utcát,
  • Fátyol utcát,
  • Fogas utcát,
  • Várkert rakpartot,
  • Döbrentei utcát,
  • Váralja utcát a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

  • Kereszt utcát a Krisztina körút és a Czakó utca között.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 24 óra között a Budapest V.,

  • Apáczai Csere János utcában egy forgalmi sávot a Vigadó utca és a Türr István utca között.

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétányt a Hősök terétől a Hermina útig.

2025. augusztus 18-án 6 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I., V. és XI.,

  • Erzsébet híd északi járdáját a gyalogos forgalom elől,
  • Erzsébet híd északi buszsávját (Pestről Budára).

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V. és XI.,

  • Szabadság hidat a gépjárművek elől.

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest I., V. és XI.,

  • Erzsébet híd déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 18-án 22 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I., V. és XI.,

  • Erzsébet híd déli buszsávját (Budáról Pestre).

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XI.,    

  • Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig.

2025. augusztus 19-én 7 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest IX. és XI.,

  • Szabadság híd déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 19-én 12 óra és augusztus 20-án 23 óra 30 perc között a Budapest XI.,

  • Szent Gellért teret a Budafoki út felé,
  • Budafoki utat a Csiky utcától a Szent Gellért térig.

2025. augusztus 19-én 21 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V.,

  • Széchenyi rakpartot a Kossuth tértől a Széchenyi térig,
  • Zoltán utcát a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig.

2025. augusztus 20-án 14 óra és 20 óra között a Budapest V.,

  • Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizutat,
  • Szent István teret,
  • Hercegprímás utcát az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Sas utcát az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Bajcsy Zsilinszky út szélső forgalmi sávját az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon,
  • József Attila utcát a Bajcsy Zsilinszky úttól a Széchenyi térig,
  • Széchenyi teret körben.

2025. augusztus 20-án 16 óra és 22 óra 30 perc között a Budapest II. és V.,

  • Margit hidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 20-án 16 óra és 23 óra között a Budapest II., III. és XIII.,

  • Carl Lutz rakpartot az Id. Antall József rakparttól a Dráva utcáig,
  • Slachta Margit rakpartot az Üstökös utcától a Gróf Esterházy János rakpartig,
  • Gróf Esterházy János rakpartot a Slachta Margit rakparttól a Mozaik utcáig.

2025. augusztus 20-án 16 óra és 24 óra között a Budapest V. és XI.,     

  • Szabadság hidat,
  • Műegyetem rakpartot a Goldmann György tértől a Bertalan Lajos utcáig,
  • Egry József utcát, a Műegyetem rakpart kereszteződésénél csak jobbra kanyarodás a Petőfi híd irányába.

2025. augusztus 20-án 16 óra és augusztus 21-én 8 óra között a Budapest II., V. és XIII.,    

  • Margit híd Margitszigeti lehajtóját, illetve Margitsziget meghatározott részét.

2025. augusztus 20-án 19 óra és 22 óra 30 perc között a Budapest II. és V.,    

  • Margit hidat a gépjármű és gyalogos forgalom elől.

2025. augusztus 20-án 19 óra és 23 óra között a Budapest I., V. és XI.,    

  • Lánchidat,
  • Erzsébet hidat,
  • Szabadság hidat.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2025. augusztus 17-én 4 óra 30 perc és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

  • Országház utcát a Kard utcától a Szentháromság térig.

2025. augusztus 20-án 17 óra és 20 óra között a Budapest V.,

  • Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Zrínyi utca – Szent István tér útvonalat,
  • Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Akadémia utca – Arany János utca – Sas utca – Szent István tér útvonalat.

Feloldják az egyirányú forgalmat:

2025. augusztus 17-én 4 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

  • Bécsi kapu téren a Fortuna utca és Nádor utca között.

Tilos megállni:

2025. augusztus 9-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és V.,

  • Jane Haining rakparton a Mahart Nemzetközi hajóállomástól a Sörház utcáig,
  • Sztehlo Gábor rakpart Duna felőli oldalán a Margit hídtól a Halász utca magasságáig.

2025. augusztus 13-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,

  • Orom utca mindkét oldalán a Sánc utcától az Antal utcáig.

2025. augusztus 13-án 0 óra és augusztus 22-én 24 óra között a Budapest V.,

  • Harmincad utca mindkét oldalán a Vörösmarty tértől a Bécsi utcáig,
  • Vörösmarty téren a Harmincad utcától,
  • József Nádor tér 5-6. szám előtt és azzal szemben,
  • József Nádor tér bal oldalán a József Attila utcától a Vörösmarty térig,
  • Dorottya utca mindkét oldalán a Wekerle Sándor utcától a Vörösmarty térig,
  • Deák Ferenc utca mindkét oldalán az Apáczai Csere János utcától a Vörösmarty térig.

2025. augusztus 14-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,                                             

  • Erzsébet téren körben.

2025. augusztus 14-én 0 óra és augusztus 23-án 24 óra között a Budapest V.,                                             

  • Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Vigadó utca és Türr István utca között.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,

  • Lánchíd utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Clark Ádám tér között,
  • Lánchíd utcai parkolóban,
  • Váralja utcában hat gépjármű részére fenntartott helyen, amelyek a rozsdás kapuhoz vannak közel.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest I., 

  • Táncsics Mihály utca mindkét oldalán a Hess András tértől a Bécsi Kapu térig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,

  • Úri utca 40. szám előtt, a Nőegylet utca előtt három gépjármű részére fenntartott helyen.

2025. augusztus15-én 0 óra és augusztus 22-én 20 óra között a Budapest XI.,

  • Műegyetem rakpart teljes területén a Bertalan Lajos utcától a Szent Gellért térig.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II., V., IX., XI. és XIII.,

  • Slachta Margit rakpart mindkét oldalán az Üstökös utcától a Margit hídig,
  • Angelo Rotta rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Batthyány tér magasságáig,
  • Sztehlo Gábor rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Lánchídig,
  • Friedrich Born rakpart mindkét oldalán a Lánchídtól a Szabadság hídig,
  • Raul Wallenberg rakpart mindkét oldalán,
  • Valdemar és Nina Langlet rakpart mindkét oldalán a Szabadság hídtól a Bertalan Lajos utca magasságáig,
  • Budai alsó rakpart mindkét oldalán a Bertalan Lajos utca magasságától (felhajtó is) a Petőfi hídig,
  • Henryk Slawik rakpart mindkét oldalán a Petőfi hídtól a Dombóvári útig,
  • Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utcától a Bem rakpartig,
  • Pesti alsó rakpart Lánchíd északi és déli parkolóban,
  • Pesti alsó rakparton az Erzsébet hídtól Szabadság hídig,
  • Carl Lutz rakpart Duna felé eső oldaloán a Radnóti Miklós utca magasságában a Margit hídig,
  • Carl Lutz rakparton a Margit híd északi parkolójától (Jászai Mari tér) Margit híd déli parkolójáig (Jászai Mari tér), valamint a le- és felhajtók mindkét oldalán,
  • Id. Antall József rakpart mindkét oldalán a Margit híd déli parkolójától a Lánchídig,
  • Eötvös téren,
  • Jane Haining rakpart mindkét oldalán,
  • Pesti alsó rakpart mindkét oldalán a Jane Haining rakparttól a Salkaházi Sára rakpartig,
  • Salkaházi Sára rakpart mindkét oldalán a Pesti alsó rakparttól a Közraktár utcáig,
  • Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 23-án 4 óra 30 perc között a Budapest I.,

  • Tárnok utca mindkét oldalán a Dísz tértől a Szentháromság térig,
  • Bécsi Kapu tér 5-8. szám előtt mindkét oldalon,
  • Bécsi Kapu téren körben.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,                                               

  • Kereszt utca mindkét oldalán a Krisztina körúttól a Naphegy utcáig.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,

  • Ybl Miklós téren a Lánchíd utcától az Apród utcáig,
  • Ybl Miklós téren körben,
  • Apród utcában az Attila úttól az Ybl Miklós térig,
  • Szarvas téren körben,
  • Öntőház utca mindkét oldalán.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,

  • Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalai utcától a Markó utcáig.

2025. augusztus 16-án 0 óra és augusztus 22-én 10 óra között a Budapest I.,

  • Úri utca 31. szám előtt négy gépjármű részére fenntartott helyen,
  • Úri utca 62. szám előtt két gépjármű részére fenntartott helyen,
  • Nőegylet utca minkét oldalán az Úri utcától a Tóth Árpád sétányig,
  • Lant utca mindkét oldalán a Tóth Árpád sétánytól az Úri utcáig,
  • Lovas úti nagy parkoló 39-41. számmal szemben két szakasz.

2025. augusztus 16-án 16 óra és augusztus 21-én 16 óra között a Budapest I.,

  • Váralja utca mindkét oldalán a Sarló utca és a Szarvas tér között,
  • Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tértől a Várkert rakpartig (Döbrentei térig),
  • Fátyol utca mindkét oldalán a Várkert rakparttól a Döbrentei utcáig,
  • Fogas utca mindkét oldala a Várkert rakparttól a Döbrentei utcáig,
  • Várkert rakpart az Ybl Miklós tértől a Döbrentei térig,
  • Attila utca mindkét oldalán a Döbrentei utcától az Apród utcáig.

2025. augusztus 17-én 0 óra és augusztus 21-én 20 óra között a Budapest V.,

  • Szabadság téren a volt MTV székház mögött a Zoltán utca és a Bank utca folytatása között.

2025. augusztus 18-án 0 óra és augusztus 20-án 23 óra között a Budapest I.,

  • Orom utca mindkét oldalán az Antal utcától a Padok útjáig,
  • Kapisztrán téren az Úri utca és a Tóth Árpád sétány között.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 20 óra között a Budapest V.,

  • Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tértől a Balaton utcáig,
  • Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól a Balassi Bálint utcáig,
  • Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Markó utcáig.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I.,

  • Kapisztrán téren körben a parkolóban is.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 6 óra között a Budapest XIV.,      

  • Kós Károly sétányon a Hősök terétől a Hermina útig.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 10 óra között a Budapest V.,                                           

  • Balassi Bálint utca Olimpiai park oldalán a Markó utca és a Stollár Béla utca között.

2025. augusztus 19-én 0 óra és augusztus 21-én 24 óra között a Budapest XI.,                                             

  • Budafoki út mindkét oldalán a Szent Gellért tértől a Csiky utcáig,
  • Csiky utca mindkét oldalán a Budafoki úttól a Bartók Béla útig,
  • Bartók Béla út mindkét oldalán a Szent Gellért tértől a Csiky utcáig,
  • Műegyetem rakpart mindkét oldalán az Egry József utcától a Bertalan Lajos utcáig.

2025. augusztus 19-én 6 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest V.,

  • Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.

2025. augusztus 19-én 17 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest V.,

  • Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utcától a Garibaldi utcáig.

2025. augusztus 19-én 18 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I., II., V. és XI.,                           

  • Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,
  • Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,
  • Zoltán utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,
  • Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,
  • Széchenyi utca mindkét oldalán a Széchényi rakparttól az Akadémia utcáig,
  • Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig,
  • Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),
  • Bem rakparton a Lánchídtól a Bem térig,
  • Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,
  • Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,
  • Szent Gellért rakpart, illetve a Rudas fürdő parkolójában.

2025. augusztus 19-én 20 óra és augusztus 20-án 24 óra között a Budapest I. és V.,

  • Palota úton a Tábor utcától a Váralja utcáig,
  • Dózsa György téren,
  • Attila úton található busz parkolóban (a Dózsa György tér magasságában),
  • Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő parkolóban,
  • Hercegprímás utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és az Arany János utca között,
  • Október 6. utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a József Attila utca között,
  • Nádor utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és az Arany János utca között,
  • Arany János utca mindkét oldalán Akadémia utca és a Hercegprímás utca között,
  • Bajcsy Zsilinszky út páros oldalán a Nagysándor József utca és a Szent István Bazilika között,
  • Széchenyi téren a Zrínyi utcától a Vigyázó Ferenc utcáig.

2025. augusztus 20-án 0 óra és 24 óra között a Budapest V.,

  • Nádor utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Széchenyi utca között.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről.

