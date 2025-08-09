„Mutassanak némi szerénységet” – Karácsony Gergely levélben fordul Rogánhoz

Ahogy mi is beszámoltunk róla, komoly forgalmi korlátozások lesznek Budapesten az augusztus 20-ai ünnepségek miatt, ezek már most szombattól elkezdődnek.

Miután a rendőrség közölte terveit, Karácsony Gergely főpolgármester kifogásolta, hogy a kormány jövő hét végén egy hétre egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is.

Mint írta, ezzel a kormány „megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza. Az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos(!) tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja”.

Szerinte, „miközben a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy megnyitottuk a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, sőt, kulturális programokat is volt képünk szervezni a Duna-parton, most egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak–déli közlekedését”.

Éppen ezért levélben fordul Rogán Antalhoz, hogy „mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat”.