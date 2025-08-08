HVG Top 50: A NER házi takarítócége már a hatodik legnagyobb foglalkoztató, a profitverseny ezüstérmese egy fura cégszerűség

A magyar gazdaságban is az autóipar volt a legfőbb vesztese a tavalyi évnek – derült ki Top 50-összeállításunk első részéből. Az 50 árbevételi rekorder közé bekerült tizenegy autó-, autóalkatrész- és autóakkumulátor-gyártó forgalma közel 7 százalékkal esett vissza. Ezek után meglepőnek tűnhet, hogy a félszáz legnagyobb foglalkoztató közé tartozó kilenc autóipari vállalatnál mindössze 17 fővel dolgoztak kevesebben tavaly, mint egy évvel korábban.

A látszat azonban csalóka. Az összesen 42 ezer embert alkalmazó kilenc gyártóból nyolc együttesen 525 fős mínusszal zárta az évet, az átlagot megszépítő nagy kivétel a tavaly még termelésének felfuttatását tervező gödi akkumulátorgyártó, a Samsung SDI Magyarország Zrt. 508 fős bővüléssel (a 31. helyen van a rangsorban).

A lista élén, az autóbuszos közszolgáltató Volánbusz bekebelezése óta kimozdíthatatlanul, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. feszít. Elsősége azonban kettős. Nem csupán a legnagyobb foglalkoztató, de a legnagyobb leépítő is: egy évvel korábban még 53,7 ezer munkavállalójából több mint másfél ezertől elbúcsúzott. A MÁV-csoporton belüli legnagyobb vesztes a – tavaly decemberig az anya-MÁV leányvállalataként működő, idén januárban viszont a vasúti személyszállító cégleányba beolvadt – Volánbusz majdnem hétszáz fős zsugorodással. A második legnagyobb létszámcsökkenésről a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (34.) adott számot, miután a kormány a fővárosban is államosította a szemétszállítást, így a kukások átkerültek a MoHu állományába.