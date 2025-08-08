Sikerült leváltani Matolcsyék embereit: új vezérkart neveztek ki az MNB-alapítvány fő vagyonelemének élére

Honlapján tette közzé a Közép-Kelet európai régióban testes kereskedelmi ingatlanportfólióval bíró varsói székhelyű, tőzsdei GTC, hogy három új tag lép be a vállalat igazgatóságába. Ezzel együtt távoznak azok a korábbi igazgatók, akik Matolcsy György jegybankelnök, de legfőképpen a fia – az évek során 500 milliárd forintot megmozgató Pallas Athéné Alapítvány üzleti ügyeit a háttérből mozgató Ádám – bizalmasai voltak.

Az eredetileg 266 milliárd forintnyi közpénzből gründolt jegybanki alapítvány visszás vagyonkezeléséről épp a jegybankelnökváltáskor tett közzé jelentést az Állami Számvevőszék. A százmilliárdosra taksált vagyonvesztés egyik alapvető okát abban látták a számvevők, hogy a koronavírus tombolása idején túl drágán vett, nagyjából a részvények kétharmad részét lefedő GTC-pakett radikálisan, több mint ötven százalékkal leértékelődött a tőzsdén.

A három új tag, aki augusztus-szeptemberben munkába áll: Jacek Baginski, Rencz Botond és Ország Mihály. Jacek Baginski harminc éve különböző lengyel, régiós és multinacionális kereskedelmi vállalatoknál dolgozik. Az elmúlt nyolc évben például az EPP NV vezetésében, amely a legnagyobb bevásárlóközpont-tulajdonos cég Lengyelországban, s a johannesburgi, illetve a luxemburgi börzén jegyzik. Korábban megfordult olyan vállalatok vezető testületeiben is, mint a PepsiCo vagy a BP/Amoco.

Rencz Botond három évtizede olyan nagy auditor cégeknél dolgozik, mint az Ernst & Young vagy az Arthur Andersen. Az EY magyar és regionális vezetőjeként cseh, szlovák, szlovén, horvát szerb és hazai tranzakciókkal foglalkozott, továbbá tagja volt az Amerikai Kereskedelmi Kamara adóügyi bizottságának, s tavaly még egy napelemes cég irányításában is tapasztalatokat szerzett.

Ország Mihály 28 éven át a belga hátterű K&H Bank menedzsmentjének tagja volt, feladatai közé tartozott például a kereskedelmi ingatlanok finanszírozása, a zöld energia vagy pénzpiaci ügyletek felügyelete. Karrierjét az Arthur Andersen auditor cégnél, illetve a holland ABN AMRO banknál kezdte.

Az ügyek átadása után távozik a GTC vezetéséből Farkas Zsolt és Gosztonyi Balázs, akiket a Pallas Athéné vagyonkezelő cége, az Optima – pontosabban annak a GTC-ben közvetlenül tulajdonos érdekeltségei – még a Matolcsy-érában delegáltak.

Habár a GTC ingatlanvagyonának könyv szerinti értéke meghaladja a kétmilliárd eurót, a valós érték ennél alacsonyabb, miután a cégnek súlyos, euróban milliárdos nagyságrendű adósságai vannak. Az új vezetés egyik fő feladata épp ennek a vagyonnak az áttekintése, továbbá a jövőre lejáró 500 millió eurós kötvényadósság megújítása. A 2,25 százalékkal kamatozó kötvényeket valószínűleg csak drágábban lehet refinanszírozni, nemcsak az időközben változó kamatkörnyezet miatt, hanem azért is, mert – ahogyan a Telex a minap megírta – a GTC hitelminősítése is romlott, nem függetlenül a közvetve főtulajdonos Pallas Athéné alapítvány körüli botrányoktól.

Közben a GTC kétharmados részvénycsomagja egy, az MBH Bank által a Pallas Athéné vagyonát forgató Optima-csoportnak nyújtott, eredetileg 170 millió eurós – a kamatokkal együtt 255 milliós terhet jelentő – hitelnek a fedezete. A törlesztés 2025 végén esedékes. A banknak sem érdeke, hogy GTC-tulajdonos legyen, ezért vélhetően a felek megállapodnak majd egy új törlesztési ütemezésben, ha netán az Optima-csoport nem fog tudni fizetni (az ÁSZ megállapítása alapján a cégcsoport kvázi csődben van).

A HVG információja szerint a bank, ha akarta volna, már eddig is rátehette volna a kezét a részvényekre, pont annak ürügyén, hogy a Matolcsy-féle irányítás alatt a beleegyezése nélkül változtattak a GTC vezetésén, amelynek átmenetileg tagja volt a Matolcsy-fiú üzleti és baráti köréhez tartozó Stofa György is. Ő az, akit Varga Mihály, az új jegybankelnök márciusban elsőként rúgott ki, amikor hivatalba lépett, visszafordítva ezzel utolsó húzását, amellyel Matolcsy Ádám üzleti cimboráihoz telepítette volna ki a Pallas Athéné alapítvány még megőrzött vagyonkezelési jogait is.

Stofa György érdekeltsége a tulajdonosa a műemlék csalapusztai Kégl-kastélynak és a környező, részben Natura 2000-es védettséget élvező ingatlanoknak, amelyeket szintén elzálogosítottak az ominózus MBH-hitel fejében. Az egyik – a hajdani horgásztó melletti – ingatlanon egy luxus-rönkház építkezése folyik, amit a környékbeli juhászok csak a kis Matolcsy nyugdíjasházának neveznek. Az építkezés miatt a rendőrség illegális fakitermelés okán nyomoz, ám a környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormányhivatal is vizsgálódik. A májusi rossz időben az építkezés leállt, ám a HVG birtokába került friss fotók szerint most gőzerővel folytatódik. Hogy a hatósági vizsgálat ideje alatt ez hogyan lehetséges, arra a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a HVG kérdésére nem válaszolt, ám azt megerősítette, hogy az általa indított eljárások „továbbra is folyamatban vannak”.