Will Smith Budapesten forgat, és az Instagram-posztjai alapján nagyon jól érzi magát. Apák napjára például testületileg kivonultak a Lánchíd és a Gresham-palota közötti füves térre, és lassított felvételekkel telepakolt videót dobtak össze az ünnepi alkalomra – jelentősen dobva ezzel Magyarország országimázsán.

Most a felesége, Jada Pinkett Smith is bejelentkezett egy budapesti videóval: egy hotel teraszán táncolja ki magát. Egy adott pillanatban bekúszik a képbe a Szent István-bazilika is, vagyis Budapest ismét kapott egy kis reflektorfényt az Instagramon.

