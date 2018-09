Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két felfújható gumicsónak indult el szeptember 1-én Líbiából Európa felé, az egyik kilyukadt és elsüllyedt, s a fedélzeten tartózódók közül több mint száz ember a tengerbe veszett – számolt be a BBC az Orvosok határok nélkül (MSF) nevű nemzetközi szervezet közlésére hivatkozva.","shortLead":"Két felfújható gumicsónak indult el szeptember 1-én Líbiából Európa felé, az egyik kilyukadt és elsüllyedt, s...","id":"20180911_Tobb_mint_szaz_menekulo_fulladt_a_tengerbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246cbd09-7b78-445b-951c-655a10c727e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Tobb_mint_szaz_menekulo_fulladt_a_tengerbe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:45","title":"Több mint száz menekülő fulladt a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","shortLead":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","id":"20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e9895-5881-422b-b996-63a624f47bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Fél perc alatt nyitják a Teslákat egy sérülékeny szoftver miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2018. évi „legjobb idegen nyelvű film” kategóriában Nemes Jeles László Napszállta című filmje képviseli.","shortLead":"Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2018. évi „legjobb idegen nyelvű film” kategóriában...","id":"20180911_Napszallta_Oscar_2019_Nemes_Jeles_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64db8a5c-ba82-40bc-8c37-d4147152544b","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Napszallta_Oscar_2019_Nemes_Jeles_Laszlo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:01","title":"Eldőlt: a Napszálltát nevezzük az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói bevásárlóközpontban. Az eseményt a National Geographic Photo Ark természetfotó kiállítás alkalmából rendezték meg, és a veszélyeztetett fajok megvédésére kívánták felhívni vele a figyelmet. ","shortLead":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói...","id":"20180910_lego_jegesmedve_milano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264324b6-7eca-4822-a6e3-3c0395d6ffa7","keywords":null,"link":"/elet/20180910_lego_jegesmedve_milano","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Ezen a videón 150 ezer Lego kockából raknak össze egy jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt agresszívnek. A 23 éves lövöldöző kerékpárral érkezett a találkozóra, és 7 kilométerre a helyszíntől lakik. Egyéb részletek is kiderültek a hétfői esetről.","shortLead":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt...","id":"20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29281b-5446-4721-9f73-af0277425798","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:45","title":"Biciklivel érkezett az erdőbe a meglőtt vállalkozó támadója, ismerték is egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel azonos eredményt ért el. ","shortLead":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel...","id":"20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7972237-a406-45d2-a208-717d547c4649","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:15","title":"Svéd választások: gyengülő nagy pártok, erősödő szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c0163-4feb-4df3-b636-e82c86c78adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:31","title":"Olcsóbb lesz a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]