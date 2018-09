Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","shortLead":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","id":"20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622d0ac2-ea3f-4415-ad6c-fd03b1f12dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Trump szerint a Woodward-könyv egy vicc, ezért úgy döntött, majd ő megírja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a459b7-c60e-4c4a-9f2d-66d357ec7cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost kiírta címlapjára, Tibi atya éttermében történt a nagy port kavart szexuális bűntény. Tibi atya cáfol, és megteszi a szükséges jogi lépéseket.\r

\r

","shortLead":"A Ripost kiírta címlapjára, Tibi atya éttermében történt a nagy port kavart szexuális bűntény. Tibi atya cáfol, és...","id":"20180910_Nemi_eroszak_a_Ripost_betamadta_Tibi_atyat_aki_cafol_es_jogi_utra_terel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a459b7-c60e-4c4a-9f2d-66d357ec7cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7064ed7-94a0-44b4-bfc8-5541ce7a398f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Nemi_eroszak_a_Ripost_betamadta_Tibi_atyat_aki_cafol_es_jogi_utra_terel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:13","title":"Nemi erőszak: a Ripost betámadta Tibi atyát, aki cáfol és jogi útra terel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","shortLead":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","id":"20180910_nurburgring_palyanap_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d68efd-50e1-4b4e-a95a-a6e160624d6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_nurburgring_palyanap_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:26","title":"Videó: újabb hétvégi versenyző robbant bele a Nürburgringen a szalagkorlátba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos széndioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","shortLead":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos széndioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","id":"20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb62e472-8ec5-4312-9822-3e45245fe0f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:36","title":"Brutálisan megszorongatnák az autógyártókat, hogy tisztább autókat csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e52c2f-2b5a-4db2-af9f-90eb936056e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb, hogy a Samsung idei fejlesztői konferenciája lesz az az esemény, amikor a gyártó végre elárul majd részleteket hosszú ideje készülő mobiljáról. Arra azonban jelenleg kevés esély mutatkozik, hogy bárki karácsonyfája alá kerülhessen a telefon.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy a Samsung idei fejlesztői konferenciája lesz az az esemény, amikor a gyártó végre elárul majd...","id":"20180911_samsung_galaxy_f_osszehajthatos_telefon_hajlithato_kijelzo_huawei_fejlesztoi_konferencia_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e52c2f-2b5a-4db2-af9f-90eb936056e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3150d9b-5607-40a9-8d2c-94fcb5396afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_samsung_galaxy_f_osszehajthatos_telefon_hajlithato_kijelzo_huawei_fejlesztoi_konferencia_mwc_2019","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:03","title":"Új hír jött a Samsung összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9cfa3a-46a0-4d46-994e-b121439a9a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már reggel 6 körül sorok állnak a Hős utcai dílerek előtt a varázsdohányért, egy vásároló szerint amikor ő ment, hatvanan álltak sorba anyagért.","shortLead":"Már reggel 6 körül sorok állnak a Hős utcai dílerek előtt a varázsdohányért, egy vásároló szerint amikor ő ment...","id":"20180911_Aceton_lonyugtato_ketamin_koromlakklemoso_ezt_szivjak_a_Hos_utcai_gettoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cfa3a-46a0-4d46-994e-b121439a9a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00673b68-ae22-4234-b8f0-75e85fc7e538","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Aceton_lonyugtato_ketamin_koromlakklemoso_ezt_szivjak_a_Hos_utcai_gettoban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:45","title":"Aceton, lónyugtató, ketamin, körömlakklemosó: ezt szívják a Hős utcai gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f9f517-cda5-4085-86e6-961f7dbb07b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb napjai a polgári légi közlekedés számára. Animációt is mutattak ezekről.","shortLead":"A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb napjai a polgári légi közlekedés számára...","id":"20180911_repulogep_legi_kozlekedes_flightradar_legi_forgalom_gif","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f9f517-cda5-4085-86e6-961f7dbb07b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e941f-95b8-4640-814b-132f2246997c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_repulogep_legi_kozlekedes_flightradar_legi_forgalom_gif","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:03","title":"A chemtrailhívők sokkot kapnak ettől az animációtól: 200 ezernél is több gép volt a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni játékát. Most úgy tűnik, megérte: a felhasználók így is megtalálják, letöltik a programot. Ez egyben komoly üzenet is az alkalmazásfejlesztőknek. ","shortLead":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni...","id":"20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f79e357-6a97-4f68-ad9a-72c8d94fd4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:18","title":"Bejött a trükk, sok pénz vándorolhat a Google-t megkerülő sikerjáték fejlesztőihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]