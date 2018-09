„Apu mindig is nagy bohóc volt: rajta keresztül szívtam magamba a játékosságot és a humort, ami a kezdetektől jellemző a munkáimra” – meséli nevelőapjáról, Márta István zeneszerzőről a 45 éves színésznő. Szoros szálak fűzik hozzá, meghatározó szereplő az életében. „Sokat dolgozott színházban, amikor én kisgyerek voltam, és gyakran vitt magával.” Hobo és Cseh Tamás is rendszeres látogató volt az otthonukban, Udvaros Dorottya és Básti Juli lemezeit kívülről fújta. Tizenkét éves korától az édesanyja, Szurdi Éva keramikus a Pingvin Pantomim Együttes stúdiójába íratta be, ahol balettet, akrobatikát és színháztörténetet is tanult. „Édesapám, Pelsőczy László szintén színész. Ritkán találkozunk, hároméves voltam, amikor elvált anyukámtól.” A Színművészeti Főiskolára végül negyedik próbálkozásra vették csak fel, Zsámbéki Gábor osztályába. „Abban biztos voltam, hogy színész leszek, de addigra már épp elfogadtam, hogy diploma nélkül.” Főiskola előtt a Független Színpadon játszott, de a gyakorlatát már a Katona József Színházban töltötte, és 1998-ban a társulat tagja lett. Pályafutásának egyik legfontosabb szerepe Masni a Portugál című darabban. 2004-ben mutatták be első rendezését a Kolibri Színházban. „Mindenről megvolt a véleményem színészként, a rám nem tartozó részletekbe is beleszóltam – ez a tulajdonságom a rendezéssel a helyére került.” 2017-ben Jászai Mari-díjat kapott.

A Gellérthegyen társasházi lakásban él, amit anyai nagyapjától örökölt. Fia, Novák Kristóf 27 éves. A színésznő – mint mondja – living apart together kapcsolatban él Máté Gábor színész-rendezővel, a Katona József Színház igazgatójával. Fontos számára a zene és a vizualitás – 2007-ben önálló fotókiállítása is nyílt a K.A.S. Galériában.