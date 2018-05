Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval távoztak.","shortLead":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval...","id":"20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ad2d3-d957-43e3-b6e2-98623e6f902d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","timestamp":"2018. május. 20. 06:21","title":"Videó: Különleges autóval ment a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet a konfliktus a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodásnak köszönhetően békében élő protestánsok és katolikusok között.","shortLead":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet...","id":"201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4267215d-b98e-4f7a-a10a-bc8286e2af95","keywords":null,"link":"/vilag/201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","timestamp":"2018. május. 20. 09:00","title":"Három kivitelezhetetlennek tűnő megoldás akadályozza a Brexitet az ír-északír határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653912d3-6eec-431f-836f-2212a46fcdfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan hely az országban, ahol egy liter tejért is több kilométert kell menni.","shortLead":"Van olyan hely az országban, ahol egy liter tejért is több kilométert kell menni.","id":"20180519_Negyezer_bolt_szunt_meg_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653912d3-6eec-431f-836f-2212a46fcdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3def688-c606-4304-922a-81ef09ba54ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Negyezer_bolt_szunt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 19. 20:20","title":"Négyezer bolt szűnt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17eb6d20-dfe4-46c7-a734-d188decdeb29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Real Madrid és a spanyol válogatott védője BL-döntőre, majd világbajnokságra készül. De közben volt ideje zenélni is.","shortLead":"A Real Madrid és a spanyol válogatott védője BL-döntőre, majd világbajnokságra készül. De közben volt ideje zenélni is.","id":"20180519_Rapszammal_sokkol_Segio_Ramos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17eb6d20-dfe4-46c7-a734-d188decdeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58406ab6-1744-4baa-9435-04fab55edecb","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Rapszammal_sokkol_Segio_Ramos","timestamp":"2018. május. 19. 14:47","title":"Rapszámmal sokkol Segio Ramos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.","shortLead":"A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.","id":"20180520_Ez_a_hercegi_eskuvo_feketebb_volt_az_Oscarnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4365eca2-8dcb-433b-9ce4-3e7b92877d30","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ez_a_hercegi_eskuvo_feketebb_volt_az_Oscarnal","timestamp":"2018. május. 20. 09:52","title":"Ez a hercegi esküvő feketébb volt az Oscarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde39cf1-e9ce-4b92-97cc-ac88a56f475a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rejtett budapesti gyöngyszemnek nevezi az amerikai hírtévé turisztikai oldala az egyik Duna-parti bisztrót.","shortLead":"Rejtett budapesti gyöngyszemnek nevezi az amerikai hírtévé turisztikai oldala az egyik Duna-parti bisztrót.","id":"20180520_A_CNN_Travel_szerint_itt_erdemes_sort_inni_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde39cf1-e9ce-4b92-97cc-ac88a56f475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4946e98a-e842-4166-b8d5-538dd349ab02","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_A_CNN_Travel_szerint_itt_erdemes_sort_inni_Budapesten","timestamp":"2018. május. 20. 14:02","title":"A CNN Travel szerint itt érdemes sört inni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A hosszú szünidőt nyilvánvalóan sok szülő csak efféle táborokat beiktatva tudja megoldani – ha bírja anyagilag.","shortLead":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári...","id":"20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06626fb8-c696-4fa2-a105-29ab1b239ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","timestamp":"2018. május. 20. 12:42","title":"Gyerektáborral húzná ki a nyári vakációt? Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy valószínűség szerint a felesége. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Dél-Korea parti őrsége lecsapott a bárkára. A benne ülőket elfogta és biztos helyre kísérte.","shortLead":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy...","id":"20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d14e89a-76a7-4ed6-b1a4-744b5a52dbaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","timestamp":"2018. május. 19. 11:13","title":"Észak és Dél: az őrnagy elvtárs kihajózott a kommunista paradicsomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]