[{"available":true,"c_guid":"7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Halmozta az állampolgárságokat Roman Naiszrov, az ukrán pénzügyi felügyelet vesztegetéssel vádolt volt vezetője: a korrupt vezető ügyét vizsgáló ügyészség szerint Naszirovnak az ukrán mellett brit és magyar állampolgársága is van-jelentette a lenta.ru orosz hírportál.","shortLead":"Halmozta az állampolgárságokat Roman Naiszrov, az ukrán pénzügyi felügyelet vesztegetéssel vádolt volt vezetője...","id":"20170307_Magyar_utlevele_is_van_a_korrupt_ukran_penzugyi_fofelugyelonek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d3d7cf-9e06-46cc-9778-33a74b02faef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170307_Magyar_utlevele_is_van_a_korrupt_ukran_penzugyi_fofelugyelonek","timestamp":"2017. március. 07. 17:04","title":"Magyar útlevele is van a korrupt ukrán pénzügyi főfelügyelőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916fdde6-5b2b-4b27-9221-34be867e190d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván hosszú évek óta lerobbant állapotban van az egyik sümegi iskola, de csak tegnap kerültek ki fotók róla. A helyi képviselő hétfőn beszélt az emberminiszterrel. És máris itt a megoldás!","shortLead":"Nyilván hosszú évek óta lerobbant állapotban van az egyik sümegi iskola, de csak tegnap kerültek ki fotók róla. A helyi...","id":"20170307_Rozzant_az_iskola_Beszeljen_Baloggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916fdde6-5b2b-4b27-9221-34be867e190d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a96c08c-31af-4a18-8fa8-f57a78e93fc7","keywords":null,"link":"/elet/20170307_Rozzant_az_iskola_Beszeljen_Baloggal","timestamp":"2017. március. 07. 16:51","title":"Rozzant az iskola? Beszéljen Baloggal, másnapra megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937552a7-1c39-4629-9fd2-9d97f5947675","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lesz mire költeni Trump beígért milliárdjait a hadseregben. Az amerikai elnök nemrég közölte: a védelmi költségvetés jelentős, sőt, \"az amerikai történelemben rekordnak számító\" növelését tervezi.","shortLead":"Lesz mire költeni Trump beígért milliárdjait a hadseregben. Az amerikai elnök nemrég közölte: a védelmi költségvetés...","id":"20170308_trump_vedelem_hadsereg_pentagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937552a7-1c39-4629-9fd2-9d97f5947675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4e6848-44b9-4dd7-aba6-4cfbb1dc3860","keywords":null,"link":"/vilag/20170308_trump_vedelem_hadsereg_pentagon","timestamp":"2017. március. 08. 11:35","title":"Az amerikai hadseregnek nem politikai show, hanem pénz kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9edc60-7d6c-4501-8482-1435a06a9975","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A horror hívei is elrettennek az Isteni Színjáték Pokol-köreiben és Purgatórium-párkányain elszenvedett durva kínoktól. A Dante-fordításáért Nádasdy Ádám veheti át az Artisjus Irodalmi Nagydíjat 2017-ben. Ennek apropóján közöljük a HVG korábbi interjúját.","shortLead":"A horror hívei is elrettennek az Isteni Színjáték Pokol-köreiben és Purgatórium-párkányain elszenvedett durva kínoktól...","id":"20170307_A_csillagok_haboruja_is_nagyon_hasonlit_a_lovagregenyekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af9edc60-7d6c-4501-8482-1435a06a9975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68047a3d-6202-4d61-8bdc-b44ded0c9767","keywords":null,"link":"/kultura/20170307_A_csillagok_haboruja_is_nagyon_hasonlit_a_lovagregenyekre","timestamp":"2017. március. 07. 18:44","title":"„A csillagok háborúja is nagyon hasonlít a lovagregényekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden idők egyik legnagyobb rockzenekara Facebook-oldalán köszönt el a rajongóktól.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb rockzenekara Facebook-oldalán köszönt el a rajongóktól.","id":"20170308_Hivatalosan_is_feloszlott_a_Black_Sabbath","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf1355-9bfa-41da-aa23-2e6ba10db1ba","keywords":null,"link":"/kultura/20170308_Hivatalosan_is_feloszlott_a_Black_Sabbath","timestamp":"2017. március. 08. 16:47","title":"Hivatalosan is feloszlott a Black Sabbath","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d789821-461c-472a-a36b-cf3180d876f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó ezen ikonikus modelljét az ígéretek szerint közúton legalább akkora élmény vezetni, mint versenypályán. ","shortLead":"A német gyártó ezen ikonikus modelljét az ígéretek szerint közúton legalább akkora élmény vezetni, mint versenypályán. ","id":"20170308_porsche_911_gt3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d789821-461c-472a-a36b-cf3180d876f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696db9c9-23c2-4414-9e5d-2b7d7cbda8ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20170308_porsche_911_gt3","timestamp":"2017. március. 08. 08:29","title":"Kezdhet spórolni - nyártól kapható itthon az új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e97f117-c9ae-410d-9dda-e1b688aa0c2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Az új magyar törvény alapján őrizetben tarthatják és visszatoloncolhatják a menedékkérőket Szerbiába. Láttunk már ilyen visszatoloncolásokat, így néznek ki.\"","shortLead":"\"Az új magyar törvény alapján őrizetben tarthatják és visszatoloncolhatják a menedékkérőket Szerbiába. Láttunk már...","id":"20170307_orvosok_hatarok_nelkul_megvert_menekult_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e97f117-c9ae-410d-9dda-e1b688aa0c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1abb1e6-fb6b-45a9-abae-e0664b631937","keywords":null,"link":"/vilag/20170307_orvosok_hatarok_nelkul_megvert_menekult_fotok","timestamp":"2017. március. 07. 14:45","title":"Az Orvosok Határok nélkül képeket rakott ki a magyar határnál bántalmazott menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem nagyon volt még rá példa, hogy orvvadászok állatkerti állatokat mészároltak volna a fekete piacon kelendő áruért, de most megtörtént.","shortLead":"Nem nagyon volt még rá példa, hogy orvvadászok állatkerti állatokat mészároltak volna a fekete piacon kelendő áruért...","id":"20170307_orrszarvu_gyilkossag_parizs_thoiry","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e284b4eb-d803-495c-9089-ff43696f24e8","keywords":null,"link":"/vilag/20170307_orrszarvu_gyilkossag_parizs_thoiry","timestamp":"2017. március. 07. 17:17","title":"Háromszor főbe lőtték az orrszarvút a párizsi állatkertben, majd lefűrészelték a tülkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]