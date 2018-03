Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9a00e-40b5-4e4c-98c8-93d625f4c753","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Szakszervezetet szerveznek a pizzafutárok? Bírósághoz fordulnak a kényszervállalkozók? Nyugat-Európában ennek is eljött az ideje.","shortLead":"Szakszervezetet szerveznek a pizzafutárok? Bírósághoz fordulnak a kényszervállalkozók? Nyugat-Európában ennek is eljött...","id":"20180310_A_munkasosztaly_ujraszervezese_gigeconomy_latszatvallalkozas_ryanair_deliveroo_foodora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e9a00e-40b5-4e4c-98c8-93d625f4c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8beec6-3b76-429f-9ef7-f3de3410a2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_A_munkasosztaly_ujraszervezese_gigeconomy_latszatvallalkozas_ryanair_deliveroo_foodora","timestamp":"2018. március. 10. 07:00","title":"Feltámadnak az elnyomott pizzafutárok és kényszervállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elég volt egy jól irányzott pofon ahhoz, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki eddig ki-kikacsingatott az egyenfideszesek közül, beálljon a sorba. És rögtön a menet élére verekedte magát. Nem is engedne neki kevesebbet határtalan ambíciója. Kérdés, milyen perspektívája maradt Lázárnak az osztrák fővárosnál kicsit közelebb? A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Elég volt egy jól irányzott pofon ahhoz, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki eddig ki-kikacsingatott...","id":"20180310_Lazarnak_Nemeth_Szilardda_kell_vedlenie_ha_tul_akar_elni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9364516b-1ece-4792-93a7-a7600308bf26","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Lazarnak_Nemeth_Szilardda_kell_vedlenie_ha_tul_akar_elni","timestamp":"2018. március. 10. 14:00","title":"Lázár Jánosnak Németh Szilárddá kell vedlenie, ha túl akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","shortLead":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","id":"20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44790cb8-f597-4d90-8c85-420be2a7761e","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","timestamp":"2018. március. 10. 16:38","title":"Akár az éttermi dolgozók rémálma is lehet ez az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf107ab4-580f-4e21-bc7f-addcc0870ec8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig a jövőben legalább annyit kellene tanulásra fordítani, mint amennyit a technológiába invesztálunk. Magyarország az uniós átlag alatt teljesít. ","shortLead":"Pedig a jövőben legalább annyit kellene tanulásra fordítani, mint amennyit a technológiába invesztálunk. Magyarország...","id":"20180310_Lemarad_elbutul__nem_tanul_a_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf107ab4-580f-4e21-bc7f-addcc0870ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5b1389-d10d-441a-b4eb-97e75965b127","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180310_Lemarad_elbutul__nem_tanul_a_magyar","timestamp":"2018. március. 10. 11:54","title":"Lemarad, elbutul – nem tanul a magyar munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak az NVB-nek.","shortLead":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak...","id":"20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58256fa0-17cc-4bb1-b01c-a79a609986d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","timestamp":"2018. március. 10. 16:02","title":"Szepessy rovott múltja miatt dobták vissza az Összefogás Párt listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évek óta működő, vicces kamuhíroldal most a miniszterelnök nőnapi akcióját dolgozta fel. ","shortLead":"Az évek óta működő, vicces kamuhíroldal most a miniszterelnök nőnapi akcióját dolgozta fel. ","id":"20180310_Hircsarda_noi_kormanytag_hijan_Orbannak_vittek_viragot_a_miniszterek_nonapon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606b3f3c-e173-4ff2-bd3e-07d36b0958bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Hircsarda_noi_kormanytag_hijan_Orbannak_vittek_viragot_a_miniszterek_nonapon","timestamp":"2018. március. 10. 11:13","title":"Hírcsárda: női kormánytag híján Orbánnak vittek virágot a miniszterek nőnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mutatta be az MSZP-Párbeszéd árnyékkormány tagjait. Tárcát kapna a budaörsi polgármester vagy a volt EU-s biztos Andor László. A Fidesz szerint Soros. \r

\r

","shortLead":"Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mutatta be az MSZP-Párbeszéd árnyékkormány tagjait. Tárcát kapna a budaörsi...","id":"20180311_Itt_az_MSZPParbeszedfele_arnyekkormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509273f4-1894-49a2-b655-3862a49c97f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Itt_az_MSZPParbeszedfele_arnyekkormany","timestamp":"2018. március. 11. 12:57","title":"Itt az MSZP-Párbeszéd-féle árnyékkormány!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]