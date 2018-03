Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764f8d52-e07e-4b9f-a432-7bffb176786b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az elnökválasztás Oroszországban, az államfői posztért nyolcan versengenek, de csak egy embernek van valós esélye a győzelemre. A szavazókörzetek reggel nyolctól este nyolcig vannak nyitva, az összes választónak 22 órája van voksa leadására.\r

","shortLead":"Megkezdődött az elnökválasztás Oroszországban, az államfői posztért nyolcan versengenek, de csak egy embernek van valós...","id":"20180318_Oroszorszag_ma_elnokot_valaszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764f8d52-e07e-4b9f-a432-7bffb176786b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee3575-51d9-4157-9fc1-78f930306a22","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Oroszorszag_ma_elnokot_valaszt","timestamp":"2018. március. 18. 08:05","title":"Oroszország ma elnököt választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt öttalálatos.","shortLead":"Nem volt öttalálatos.","id":"20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4684b46-e514-4a39-b698-53262082e281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","timestamp":"2018. március. 17. 20:16","title":"Az 1 is az öt nyerőszám között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","shortLead":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","id":"20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b783dc-643e-4376-8c94-e1408ffbcdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","timestamp":"2018. március. 18. 14:30","title":"Már sehol sincs vörös riasztás vagy figyelmeztetés, de a tél még kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics titokban Szíriának adja tovább a katonai titkokat. Az oroszok nem reagáltak, Kuncevics egy Aleppóból Moszkvába tartó gépen halt meg.

","shortLead":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics...","id":"20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfcae8-2040-4026-a2ac-ee2dc0d65131","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"Izrael mérgezte meg a Novicsok idegméreg atyját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó. A helyes válasz: Mathieu Flamini. Az ő nevét csak a focit nagyon rendszeresen követők ismerik.","shortLead":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó...","id":"20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb32f9-d352-4aa1-9001-6117030c00f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","timestamp":"2018. március. 19. 11:02","title":"Tudja, ki a világ leggazdagabb focistája, és miből van 15 milliárd eurója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezreknek okozott csalódást egy instagramos bejegyzés, ami azt állította: a képmegosztó újra időrend alapján fogja összeválogatni a hírfolyamában megjelenő fotókat. A kiírás azonban kacsa volt, a fejlesztők egyáltalán nem terveznek ilyet.","shortLead":"Tízezreknek okozott csalódást egy instagramos bejegyzés, ami azt állította: a képmegosztó újra időrend alapján fogja...","id":"20180319_instagram_hirfolyam_algoritmus_hoax","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7eac0-aa45-4d5e-a546-9cad81255234","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_instagram_hirfolyam_algoritmus_hoax","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Sajnos csak pletyka volt, hogy megszűnik az Instagram legidegesítőbb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]