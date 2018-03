Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg azért, mert az USA, illetve szövetségesei azért küldték haza a diplomáciai fedésben tevékenykedő hírszerzőket, mert így vállaltak szolidaritást Londonnal, amely szerint a Kreml megrendelésére követhették el az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát kómába taszító dél-angliai mérgezéses merényletet. Az érintettségét tagadó Moszkva válaszlépéseket tesz, az USA pedig már azt fontolgatja, hogyan reagáljon a válaszra.\r

","shortLead":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg...","id":"20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf2c176-4f05-4b77-8620-20bf0591bf55","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","timestamp":"2018. március. 27. 20:43","title":"Moszkva vs. Washington: Mi lesz, ha már nem lesz kit kiutasítani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be legújabb termékeiket.","shortLead":"Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be...","id":"20180327_Kim_Dzsong_Unnak_es_a_termeszetnek_lehetnek_halasak_a_katasztrofabizniszben_utazo_cegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c21ce0-cf09-4381-bc68-5dd28abd1b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kim_Dzsong_Unnak_es_a_termeszetnek_lehetnek_halasak_a_katasztrofabizniszben_utazo_cegek","timestamp":"2018. március. 27. 11:28","title":"Kim Dzsong Un-nak és a természetnek hálásak a katasztrófabizniszben utazó cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","shortLead":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","id":"20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d783a41-7b20-4f20-b5cd-3219f4156317","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","timestamp":"2018. március. 27. 15:30","title":"Lelépett a Mediaworks két pécsi újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nyelvstúdió ajánlotta fel a lehetőséget, így segítene a magyar focin.","shortLead":"Egy nyelvstúdió ajánlotta fel a lehetőséget, így segítene a magyar focin.","id":"20180326_ingyen_megtanitjak_bodet_angolul_ha_akarja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778d425-1cc8-4cb5-b624-563548edef14","keywords":null,"link":"/sport/20180326_ingyen_megtanitjak_bodet_angolul_ha_akarja","timestamp":"2018. március. 26. 11:22","title":"Ingyen megtanítják Bödét angolul, ha akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un Pekingbe ment tárgyalni, szakértők szerint azért, hogy előkészítse a két Korea, illetve Észak-Korea és az Egyesült Államok csúcstalálkozóját.","shortLead":"Kim Dzsong Un Pekingbe ment tárgyalni, szakértők szerint azért, hogy előkészítse a két Korea, illetve Észak-Korea és...","id":"20180328_eszak_korea_diktatora_hajlando_targyalni_trumppal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cdd71-b5a8-4a58-acf1-e41757b96e2d","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_eszak_korea_diktatora_hajlando_targyalni_trumppal","timestamp":"2018. március. 28. 06:13","title":"Észak-Korea diktátora hajlandó tárgyalni Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]