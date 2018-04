Harmadik meccsén azokkal a szlovénokkal mérkőzött a magyar férfi jégkorong-válogatott, akiket korábban még egyetlen tétmeccsen sem sikerült legyőznie. Az ellenfélnek eddig nem úgy alakult a torna, ahogy remélte: a nyitónapon kikaptak a britektől, majd a lengyelek is megverték őket, ezért már a kiesés elől kellett menekülniük. A magyar válogatott az első mérkőzését 3-0-ra veszítette el a kazahok ellen, az olaszok elleni találkozót viszont sikerült behúznia, rosszul jött azonban nekik, hogy a kazah-olasz az utóbbiak győzelmével zárult.

© Túry Gergely

Első harmad

Mindkét csapat számára komoly tétje van tehát a mérkőzésnek, ennek megfelelően kezdődött az első harmad: nyoma sem volt tapogatózásnak, mindkét csapat nagy elánnal indult neki. Az első igazán nagy helyzet a magyarok előtt adódott a 6. percben: Sebők előtt nagyszerű csellel csapta be a védőjét, de a kapus rajta volt a korongon. Érkezett is rögtön a szlovén kontra, Vay Ádámnak kellett nagyon nyújtózkodnia, kicsit be is szorultak a magyarok, a kapustól több bravúrra is szükség volt. A szlovén nyomásnak a 7. percben meg is lett az eredménye: Magovac lövését már nem tudta hárítani Vay.

© Túry Gergely

A szlovénok ezután sem engedtek a szorításból, a magyar kapu csak rövid periódusokra szabadult fel. Az első kiállítást a 8. percben rendelte el a játékvezető: gáncsolásért Nagy Krisztiánt küldte le, és még emberhátrányban voltak Sofronék, amikor az első harmad legnagyobb magyar helyzete adódott: a szlovén kapus egy lövést hárítva éppen Vashoz ütötte a korongot, aki az üres kapura lőhetett, de mellé ment.

A 11. percben a szlovén gólszerzőt küldték ki bottal akasztásért, mégis ők kerültek iszonyatos ziccerbe: támadójuk egy az egyben vihette Vayra a korongot, a magyar kapus azonban résen volt.

5 perccel a harmad vége előtt ismét emberhátrányba került a magyar válogatott, Sofront küldték le gáncsolásért néhány, a magyar kapu előtt lezajlott izzasztó másodperc után, amikor a szlovének többször is veszélyeztettek. Őt Magovac követte a padon, ami kicsit meg is zavarta a szlovén sorokat, de hiába nyomtak a magyarok, a fölényt nem sikerült gólra váltani.

A játékrész végén ismét - ahogy az olaszok ellen - nagy volt a különbség a kaput eltaláló lövések szempontjából: a szlovénok 24-szer próbálkoztak, a magyarok viszont csupán kilencszer.

© Túry Gergely

Második harmad

Az elsőnél is agresszívabban estek egymásnak a csapatok a második játékrész elején. Rok kiállításával hamar emberelőnybe kerültek a magyarok, ami végre elöl is megmutatkozott: lassabban építkeztek ugyan a támadások, a fehér mezesek hosszú másodpercekig járatták a korongot a szlovén kapu előtt, és többször is megdolgoztták a kapust. Az ötödik percben megérett végre a magyar egyenlítés, igaz nem egy szépen kidolgozott támadásból: a középső harmadban Sebők szerzett korongot, és hatalmas szóló végén, miközben átcikázott a védők között, beütötte a ziccert.

© Túry Gergely

Úgy tűnt, Sofronék elkapták a fonalat, sokkal több volt a magyar lehetőség, mint korábban, mégis a szlovének jutottak újra vezetéshez: a 10. percben egy buli után a kapu mögé tartó korongot összekaparták, Urbas pedig közvetlen közelről bekororta Vay kapujába. A következő percben már a magyarok előtt adódott óriási helyzet, a fekvő szlovén kapus fölött senkitől sem zavartatva emelhették volna be a korongot, nem sikerült.

A magyarok játékában most sokkal jobban benne volta gól, főleg aztuán, hogy a megiramodó Gallót Gregorc lerántotta, így két perc kényszerpihenőt kapott. A magyar is rutinos volt, tett azért, hogy elessen. Hiába volt azonban magyar fölény, nem sikerült egyenlíteni.

© Túry Gergely

A harmad utolsó percei a szlovénokról szóltak. Jellemző kép: Vay Ádám minden egyes játékmegszakításnál a keresztvasra támaszkodva pihente ki az előző másodperceket, amikor többször is bravúrral kellett védenie. Ráadásul kétszer emberhátrányba is került a magyar együttes: előbb Gőzt, majd a kapust küldték le akadályozásért - utóbbi helyett Nagy töltötte le a büntetést.

A harmad végén az eredményjelzőn a kaput eltaláló lövéseknél ez állt: 40-21.

Harmadik harmad

A harmadik harmad az elszalasztott magyar lehetőségekről szólt, hiába próbálkoztak sokkal többet, mint a korábbiakban - kaput eltaláló lövések száma végül 47-31 lett -, a szerencse nem szegődött melléjük. Iszonyatos helyzetet hagyott ki előbb Sofron, majd Hári, aki az üres kapu helyett a 9. percben a kapuvasra húzta a korongot.

Hét perccel a vége előtt emberelőnybe is kerültek a magyarok, de csak passzolgatásig jutottak a szlovén kapu környékén: nem akadt senki, aki elvállalta volna a lövést. Amikor pedig végre rátűzte valaki, abban nem volt sok köszönet: egyre másra maradtak ki a ziccerek.

© Túry Gergely

Hiába támadta végig szinte az egész harmadot a magyar csapat, a szlovénoknak elég volt egyetlen apró lehetőség, hogy tovább növeljék az előnyüket: egy, a középső harmadban eladott korongot elcsípve indul és lőtt Vay kapujába Golicic. A játékvezető a biztonság kedvéért a visszanézte az akciót, de szabad szemmel is látható volt: ez bizony érvényes találat.

3 perccel a vége előtt mindent bevetett Tolvonen szövetségi kapitány: Vayt is lehozta, hogy hatékonyabbak legyenek csapatának támadásai, ám az ellenfél korongot szerzett, és büntetett: üres kapuba kapta a 4. gólt a magyar válogatott.

© Túry Gergely

Az utolsó percet még emberelőnyben játszhatta le a magyar válogatott, egy, a szlovén kapu előtt kialakult kakaskodás miatt Musicot állították ki, de a fór az eredményen már nem változtatott. Szlovénia megszerezte első győzelmét a tornán.