[{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e a kormány a Velencei Bizottság álláspontját a Stop Soros elfogadásakor. ","shortLead":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e...","id":"20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec708dc-bbc8-445c-8d45-33f1d0681115","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 14. 13:40","title":"Rogán: Nem eszik olyan forrón a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe, s arra számítunk, hogy Európában is beindul ez a folyamat: arról beszélnek, hogy hamarosan Csehország, s talán Lengyelország is követi majd az USA példáját – mondta a hvg.hu-nak Arye Mekel, a Begin-Szadat Stratégiai Tanulmányok Központ nevű intézet vezető kutatója. Izrael egykori helyettes ENSZ-nagykövete szerint a hétfőn kitört palesztin-izraeli összetűzések hevessége napokon belül alábbhagy. ","shortLead":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból...","id":"20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d512a98-975e-4e77-8aa4-d079a3d4cd81","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 15. 13:13","title":"Sorra jöhetnek a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","shortLead":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","id":"20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafefe5d-fdda-4548-b614-3e9a90cc7cb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","timestamp":"2018. május. 14. 16:55","title":"Nagyon beteg lesz Lars von Trier új filmje, de néznénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5679628-207f-43b7-959e-70a7051609e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amaravati fenntarható koncepció szerint épül, a terveket a Foster+Partners építésziroda készíti.","shortLead":"Amaravati fenntarható koncepció szerint épül, a terveket a Foster+Partners építésziroda készíti.","id":"20180515_Es_akkor_felhuznak_egy_uj_200_negyzetkilometeres_varost_Indiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5679628-207f-43b7-959e-70a7051609e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b0147-41ee-42b0-833a-37cfb1b77389","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Es_akkor_felhuznak_egy_uj_200_negyzetkilometeres_varost_Indiaban","timestamp":"2018. május. 15. 14:09","title":"És akkor felhúznak egy új, 200 négyzetkilométeres várost Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Trump egy tavaly decemberi kijelentése miatt döntött így az izraeli Beitar Jerusalem labdarúgóklub. A csapat leginkább ultráiról ismert, akik magukat büszke rasszistáknak nevezik.","shortLead":"Trump egy tavaly decemberi kijelentése miatt döntött így az izraeli Beitar Jerusalem labdarúgóklub. A csapat leginkább...","id":"20180514_Annyira_halas_Trumpnak_egy_rasszista_szurkoloirol_ismert_focicsapat_hogy_felveszik_az_elnok_nevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7f9e73-072a-4747-96e8-e441cb63db46","keywords":null,"link":"/sport/20180514_Annyira_halas_Trumpnak_egy_rasszista_szurkoloirol_ismert_focicsapat_hogy_felveszik_az_elnok_nevet","timestamp":"2018. május. 14. 15:08","title":"Annyira hálás Trumpnak egy rasszista szurkolóiról ismert focicsapat, hogy felveszi az elnök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják hozni. Közben új államtitkárság is létre jön - mondta Gulyás Gergely hétfői meghallgatásán, ahol bemutatta minisztériuma működését. Érdekes kijelentések is elhangoztak.","shortLead":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják...","id":"20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2308e893-0ff3-4a5e-8354-90d236994960","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","timestamp":"2018. május. 14. 17:13","title":"Gulyás Gergely szerint nem látszik az esélye, hogy 10 éven belül kormányváltás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy év drágulását próbálják kompenzálni a vevők Budapesten, sok lehetőségük persze nincs: a kisebb, rosszabb állapotú, előnytelenebb kialakítású és kevésbé népszerű környéken fekvő lakásokkal is be kell érniük.","shortLead":"Az elmúlt négy év drágulását próbálják kompenzálni a vevők Budapesten, sok lehetőségük persze nincs: a kisebb, rosszabb...","id":"20180515_Az_olcso_kicsi_es_elonytelen_lakasokat_keresik_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af294ec3-4b2a-4a09-8283-caf80fea6eae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Az_olcso_kicsi_es_elonytelen_lakasokat_keresik_Budapesten","timestamp":"2018. május. 15. 13:31","title":"Az olcsó, kicsi és előnytelen lakásokat keresik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acfe070-8f13-4b99-97bc-56eca508813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szembemegy az Orbán által annyiszor hangoztatott kereszténydemokráciával, hogy kiűzi Soros alapítványát az országból, írja a Facebookon Lukácsi Katalin volt KDNP-s politikus.","shortLead":"Szembemegy az Orbán által annyiszor hangoztatott kereszténydemokráciával, hogy kiűzi Soros alapítványát az országból...","id":"20180515_Lukacsi_Ez_nem_demokratikus_logika_keresztenydemokratikus_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5acfe070-8f13-4b99-97bc-56eca508813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64171db-b3c2-46e6-a538-610b36febab7","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Lukacsi_Ez_nem_demokratikus_logika_keresztenydemokratikus_sem","timestamp":"2018. május. 15. 09:53","title":"Lukácsi: \"Ez nem demokratikus logika, kereszténydemokratikus sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]