[{"available":true,"c_guid":"d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re legyőzte az elmúlt három kiírásban bajnok Szolnoki Dózsa együttesét.\r

","shortLead":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re...","id":"20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771386b2-434b-4ca2-afbe-c0c78d091a82","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 26. 18:51","title":"Tizennyolc év után ismét bajnok vízilabdában a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0604ec60-ee30-4111-ac86-6963e6e01374","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Hogy kitől, azt nem tudjuk, de szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, s erre készítené fel a honvédséget is. ","shortLead":"Hogy kitől, azt nem tudjuk, de szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, s erre...","id":"201821__katonapolitika__honvedseg__nato__egyedul_avilag_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0604ec60-ee30-4111-ac86-6963e6e01374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f2af5-5218-4d75-852f-def55f6fec50","keywords":null,"link":"/itthon/201821__katonapolitika__honvedseg__nato__egyedul_avilag_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 12:30","title":"Orbán hadiösvényre lép. De ki ellen is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 70 éves színész egyik legemlékezetesebb alakítását vették elő.","shortLead":"A most 70 éves színész egyik legemlékezetesebb alakítását vették elő.","id":"20180527_Ezzel_a_legendas_parodiaval_koszontottek_Galvolgyi_Janost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13c9e61-fa8e-4cf5-9fec-5985caa9de79","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ezzel_a_legendas_parodiaval_koszontottek_Galvolgyi_Janost","timestamp":"2018. május. 27. 13:12","title":"Ezzel a legendás paródiával köszöntötték Gálvölgyi Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma 70 éves a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész. Bár játszott számos drámai szerepet, népszerűségét leginkább a komédiás énjének, és a paródiáinak köszönheti. Mutatunk most ezek közül hetet, amin bármikor tudunk nevetni - sokadszorra is. ","shortLead":"Ma 70 éves a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész. Bár játszott számos drámai szerepet, népszerűségét leginkább...","id":"20180526_Galvolgyi_Janos_het_arca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ddad51-4ba9-4cd0-9b08-22dd47fca910","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Galvolgyi_Janos_het_arca","timestamp":"2018. május. 26. 19:05","title":"Gálvölgyi János hét arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb8c7b6-08d4-4939-918e-be7acae71179","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","timestamp":"2018. május. 26. 10:38","title":"„Ezt is mi fizetjük?” – szétkapták a kipakolt dekoltázzsal szelfiző Rogán Cecíla - Sarka Kata duót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","shortLead":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","id":"20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053f0e75-da18-4976-aeae-8a819ab89a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","timestamp":"2018. május. 27. 08:26","title":"Itt a BL döntö legizgalmasabb 10 perce - helyzetek és gólok egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","shortLead":"Elfogtak két 18 éves francia fiút Párizsban, akiket azzal gyanúsítanak hogy feltörték többek között a Despacitót. ","id":"20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df3011e-4a12-4629-8c49-cc3989c3f627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6ff20e-0e03-4540-a758-14fe0559d3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Francia_tinedzserek_hekkeltek_meg_a_Despacitot","timestamp":"2018. május. 26. 19:25","title":"Francia tinédzserek hekkelték meg a Despacitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]