[{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a jelek szerint szívesebben támogatják a miniszterelnök köréhez tartozó felcsúti fociklubot, mint a többszörös győztes győri női kézilabda csapatot. ","shortLead":"A vállalkozók a jelek szerint szívesebben támogatják a miniszterelnök köréhez tartozó felcsúti fociklubot, mint...","id":"20180612_az_adakozok_inkabb_a_felcsutnak_adjak_a_penzuket_mint_a_gyori_bajnok_keziseknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e3f84b-5839-46a7-9bc0-57fbe2d95ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_az_adakozok_inkabb_a_felcsutnak_adjak_a_penzuket_mint_a_gyori_bajnok_keziseknek","timestamp":"2018. június. 12. 20:37","title":"Az adakozók inkább a Felcsútnak adják a pénzüket, mint a győri bajnok kéziseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból a politikusok.","shortLead":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból...","id":"20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9926a72b-ade4-4182-bef3-61c19b196b67","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","timestamp":"2018. június. 13. 20:44","title":"Újra működik a parlamentben a kuruc.info","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","shortLead":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","id":"20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e3bcd1-2fa5-4190-a779-add02d553d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 12. 15:40","title":"A kampányban tojást és tejet osztott, most ő állt ki a hajléktalanság betiltásának ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó. 2017-ben a Szíjj László-féle Duna Aszfalt vitt gyakorlatilag mindent, és idén májusban sem lehet oka panaszra. Az állami cégek kommunikációs és pr-feladatainak egy hónap alatt csaknem 11,5 milliárd forintnyi közpénzbe fájnak.","shortLead":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó...","id":"20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64f825-9917-43a4-a108-b40ce37c52e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","timestamp":"2018. június. 13. 13:53","title":"Még mindig közpénzmilliárdok úsznak el a kormány és az állami cégek fényezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól vonja a NAV a tiltott pártfinanszírozási pénzeket.. A Fidesz nincs köztük.\r

\r

","shortLead":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól...","id":"20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a437d67-4cef-4ddc-86eb-ee79174a4004","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","timestamp":"2018. június. 12. 12:53","title":"Júliusban a NAV beszedi a Simicska-büntetést a Jobbiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két osztrák és egy montenegrói szállodával, valamint a szegedi szegedi Hotel Forrással és a Napfényfürdővel bővült a Mészáros-birodalom. ","shortLead":"Két osztrák és egy montenegrói szállodával, valamint a szegedi szegedi Hotel Forrással és a Napfényfürdővel bővült...","id":"20180612_alaposan_bevasarolt_szallodakbol_meszaros_lorinc_cege_a_szegedi_napfenyfurdot_is_vitte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f79696-7ec7-4a14-8c3e-c41794590c39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_alaposan_bevasarolt_szallodakbol_meszaros_lorinc_cege_a_szegedi_napfenyfurdot_is_vitte","timestamp":"2018. június. 12. 17:32","title":"Alaposan bevásárolt szállodákból Mészáros Lőrinc cége, a szegedi Napfényfürdőt is vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","shortLead":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","id":"20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66037875-1e7a-41a7-a607-345bbad3fa03","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Ezt sütötték ki a kelet-európai pékek az áruházláncok terrorja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]