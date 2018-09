Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bíróság előzetes kérdést tett fel a luxembourgi bíróságnak.","shortLead":"A magyar bíróság előzetes kérdést tett fel a luxembourgi bíróságnak.","id":"20180903_All_az_osszes_menekultugyi_eljaras_unios_jogot_serthet_a_Stop_Soros_egy_magyar_biro_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573d0c8d-ac91-4422-8c1e-aff6c2bd97a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_All_az_osszes_menekultugyi_eljaras_unios_jogot_serthet_a_Stop_Soros_egy_magyar_biro_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:43","title":"Áll az összes menekültügyi eljárás, uniós jogot sérthet a Stop Soros egy magyar bíró szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belső levél szerint a Honvédkórház sürgősségi centruma \"legkésőbb október első harmadának végére jelen személyi állománnyal, illetve műszerezettséggel működésképtelenné válik\" - ezt írta Kun Szabó István vezérőrnagynak, az MH Egészségügyi Központ parancsnokának Zacher Gábor. ","shortLead":"Egy belső levél szerint a Honvédkórház sürgősségi centruma \"legkésőbb október első harmadának végére jelen személyi...","id":"20180901_Mukodeskeptelen_lesz_a_Honvedkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e35fc2-26aa-43bf-986c-2b6c24593cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Mukodeskeptelen_lesz_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:35","title":"Működésképtelen lesz a Honvédkórház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40e1f8b-af8f-46d2-8882-f06eec8b6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:00","title":"Ez történt: 2x gyorsabb lett a Viber, már kipróbálhatja a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen: van például saját űrkutatási irodánk is. Vezetője, Tari Fruzsina a gyerekkora óta tudta a célt, az oda vezető utat pedig határozott lépések kombinációjával járta végig. Interjú. ","shortLead":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen...","id":"20180902_tari_fruzsina_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3ffef-8430-4632-abb2-0660bfa5cf50","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180902_tari_fruzsina_interju","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:15","title":"„Türelmesen kerestem a lehetőséget, hogy erre a pályára léphessek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De simán megoldotta a feladatot.","shortLead":"De simán megoldotta a feladatot.","id":"20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9cee8-a593-4f45-80e6-c14f9689891c","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:13","title":"Pataky Attilát ebben a szerepben még nem láttuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szeptember végéig egyre rosszabb lesz a helyzet. Az érzékenyeknek asztmatikus tüneteik is lehetnek. Érdemes gyakrabban ágyneműt cserélni és hajat mosni.\r

\r

","shortLead":"Szeptember végéig egyre rosszabb lesz a helyzet. Az érzékenyeknek asztmatikus tüneteik is lehetnek. Érdemes gyakrabban...","id":"20180902_Tombol_a_parlagfu_az_Alfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3106e6-6a2a-4db1-b747-858d2ed2fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Tombol_a_parlagfu_az_Alfoldon","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:38","title":"Tombol a parlagfű az Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8966102d-6236-49f0-8cbe-2059a0cafd30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár szám után nem volt mit tenni, le kellett vonulni a színpadról. A koncertet később bepótolják.","shortLead":"Pár szám után nem volt mit tenni, le kellett vonulni a színpadról. A koncertet később bepótolják.","id":"20180902_Felbeszakadt_a_U2_berlini_koncertje_mert_elment_Bono_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8966102d-6236-49f0-8cbe-2059a0cafd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbba246e-9d66-4699-8b6a-9a46e34d9d16","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Felbeszakadt_a_U2_berlini_koncertje_mert_elment_Bono_hangja","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:02","title":"Félbeszakadt a U2 berlini koncertje, mert elment Bono hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","shortLead":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","id":"20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a40aea-531a-4af0-8a75-e1693bbdad31","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:33","title":"Komoly leépítés jöhet a külügynél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]