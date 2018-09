Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a vasút, hanem az útépítések miatt állunk elöl a közlekedési kiadások listáján.","shortLead":"Nem a vasút, hanem az útépítések miatt állunk elöl a közlekedési kiadások listáján.","id":"20180904_Magyarorszagnal_tobbet_csak_Luxemburg_koltott_a_kozlekedesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f37e69-5eb6-4fbd-804f-c9b5ab36c1a2","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Magyarorszagnal_tobbet_csak_Luxemburg_koltott_a_kozlekedesre","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:45","title":"Magyarországnál többet csak Luxemburg költött a közlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","id":"20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c95e6-720c-41fb-a0b2-5f09756f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Budapestre jön a brit királyi család egy tagja, Orbánnal is találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","shortLead":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","id":"20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045c5dfa-860d-491b-a570-16db652aaa5e","keywords":null,"link":"/sport/20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:48","title":"Szakít a teniszszövetséggel Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több mint 4,6 millió forintért kelt el egy két kilogrammos kéksajt.","shortLead":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több...","id":"20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac79b7c-30e3-463b-91eb-d93dae7ae761","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:41","title":"Megvan a világ legdrágább sajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","shortLead":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","id":"20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b102a496-c442-49cd-a020-b33ec2ca654a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:21","title":"90 lemészárolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","shortLead":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","id":"20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478434e-a120-4d46-8bf8-24db5ff16269","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:47","title":"Döntött a bíróság Rékasi Károly balesetének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","shortLead":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","id":"20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ed-a9c0-445e-be4b-19f065a6ed10","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Cornstein a jövő héten találkozik a \"legfontosabb emberrel\", Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]