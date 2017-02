[{"available":true,"c_guid":"a48379e1-9dcd-4569-ab85-f58944685117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is segített a kézre kerítésben.","shortLead":"A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is segített a kézre kerítésben.","id":"20170213_Nem_hiszi_el_mivel_csaltak_kosersagi_tanusitvanyt_arultak_videoval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48379e1-9dcd-4569-ab85-f58944685117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395bd0e9-d56f-458f-aa5e-91efe8b900c4","keywords":null,"link":"/itthon/20170213_Nem_hiszi_el_mivel_csaltak_kosersagi_tanusitvanyt_arultak_videoval","timestamp":"2017. február. 13. 12:12","title":"Nem hiszi el, mivel csaltak: kósersági tanúsítványt árultak, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede42dbd-0f7a-4a79-be94-b218cb37ea94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"150 ezer forint pénzbüntetésre ítélték jogerősen a Jászai Mari téri aláírásgyűjtő standnál randalírozó férfit.","shortLead":"150 ezer forint pénzbüntetésre ítélték jogerősen a Jászai Mari téri aláírásgyűjtő standnál randalírozó férfit.","id":"20170214_nolimpia_stand_felrugas_itelet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede42dbd-0f7a-4a79-be94-b218cb37ea94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e06ffd3-9059-43d8-b582-245e1bbb8095","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_nolimpia_stand_felrugas_itelet","timestamp":"2017. február. 14. 14:19","title":"Máris elítélték a NOlimpiás strandot felrúgó férfit, aki a kocsmában várta a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5adf1b-5e56-409f-9258-42b53f2445ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt fél évszázad alatt egyszerűen nem tudtak hibázni a stuttgartiak.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad alatt egyszerűen nem tudtak hibázni a stuttgartiak.","id":"20170213_porsche_911_fejlodes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5adf1b-5e56-409f-9258-42b53f2445ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856ea81-5c32-4da5-8826-ea78880c100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20170213_porsche_911_fejlodes","timestamp":"2017. február. 13. 06:41","title":"7 tökéletes kép: így fejlődött a Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5d0fa1-8e81-439f-841c-7f537ea0b832","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyháznak szigorúan fel kell lépnie a missziójukat eláruló papokkal, valamint az őket védelmező püspökökkel és bíborosokkal szemben – szögezte le Ferenc pápa egy, a papi pedofíliáról szóló könyv bevezetőjében, amelynek szövegét a La Repubblica című olasz napilap közölte. \r

\r

","shortLead":"Az egyháznak szigorúan fel kell lépnie a missziójukat eláruló papokkal, valamint az őket védelmező püspökökkel és...","id":"20170213_ferenc_papa_a_papi_pedofilia_aldozatai_az_egyhaz_lelkiismeretet_terhelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5d0fa1-8e81-439f-841c-7f537ea0b832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d9f0ee-df8c-42d5-8c65-a5c3661e0410","keywords":null,"link":"/vilag/20170213_ferenc_papa_a_papi_pedofilia_aldozatai_az_egyhaz_lelkiismeretet_terhelik","timestamp":"2017. február. 13. 11:07","title":"Ferenc pápa: A papi pedofília áldozatai az egyház lelkiismeretét terhelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f9d2de-ad10-4b09-a22a-fba7055da881","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A polietilén-tereftaláttól a polisztirénig, most megtudhatja, miből készült pontosan, amit a kezében tart.","shortLead":"A polietilén-tereftaláttól a polisztirénig, most megtudhatja, miből készült pontosan, amit a kezében tart.","id":"20170213_szamok_a_palackokon_muanyag_ujrahasznositas_pet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f9d2de-ad10-4b09-a22a-fba7055da881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb21c196-c811-4abc-bb52-729b780c8407","keywords":null,"link":"/kkv/20170213_szamok_a_palackokon_muanyag_ujrahasznositas_pet","timestamp":"2017. február. 13. 10:50","title":"Tudja, mit jelentenek ezek a számok a palackokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter és Rétvári Bence egy sajtóeseményen írta alá az erről szóló kezdeményezést. ","shortLead":"Harrach Péter és Rétvári Bence egy sajtóeseményen írta alá az erről szóló kezdeményezést. ","id":"20170214_Itt_a_KDNP_ujabb_huzasa_EUs_szinten_zarnak_ki_a_melegeket_a_hazassagbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e19ba3-b513-4ac4-a15b-84a17ee8673b","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_Itt_a_KDNP_ujabb_huzasa_EUs_szinten_zarnak_ki_a_melegeket_a_hazassagbol","timestamp":"2017. február. 14. 11:39","title":"Itt a KDNP újabb húzása: EU-s szinten zárnák ki a melegeket a házasságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913d2544-33a5-427c-b607-57003352d19c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 16 éves YouTube-videós a legtöbb lájkot begyűjtő Instagram-felhasználó azon magyarok között, akiknek többségében hazai követőik vannak. A legnépszerűbb tévéseket és Hosszú Katinkát is megelőzi.","shortLead":"A 16 éves YouTube-videós a legtöbb lájkot begyűjtő Instagram-felhasználó azon magyarok között, akiknek többségében...","id":"20170213_polla_instagram_hosszu_katinka_youtube","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913d2544-33a5-427c-b607-57003352d19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3599e6a6-007f-4fa4-b8cb-5530fbb2b31a","keywords":null,"link":"/tudomany/20170213_polla_instagram_hosszu_katinka_youtube","timestamp":"2017. február. 13. 00:01","title":"Egy 16 éves magyar lány képei mentek nagyot a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ bizonyos részein megnyilvánuló iszlámellenesség szítja a terrorizmust - hangsúlyozta vasárnap António Guterres, az ENSZ főtitkára Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban, ahol hivatalba lépése óta először tett hivatalos látogatást.\r

\r

","shortLead":"A világ bizonyos részein megnyilvánuló iszlámellenesség szítja a terrorizmust - hangsúlyozta vasárnap António Guterres...","id":"20170212_Az_iszlamellenesseg_szitja_a_terrorizmust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de726908-722c-43f8-909d-c035ad5e9515","keywords":null,"link":"/vilag/20170212_Az_iszlamellenesseg_szitja_a_terrorizmust","timestamp":"2017. február. 12. 19:19","title":"Új ENSZ-főtitkár: Az iszlámellenesség szítja a terrorizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]