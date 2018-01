[{"available":true,"c_guid":"924b27d8-6172-4bc2-96c8-c416a4729ec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók Ausztrália déli partjainál, műholdak adatai segítségével \"láthatták meg\", hogyan viselkednek a dupla örvények az óceánban.","shortLead":"A kutatók Ausztrália déli partjainál, műholdak adatai segítségével \"láthatták meg\", hogyan viselkednek a dupla örvények...","id":"20180103_dupla_orveny_ausztralia_tasman_tenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=924b27d8-6172-4bc2-96c8-c416a4729ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39104e67-fcbc-42d0-8266-6b6f79298f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_dupla_orveny_ausztralia_tasman_tenger","timestamp":"2018. január. 03. 08:03","title":"Valami furcsa történik az óceánban, sosem látott jelenséget figyeltek meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c59aed-edfe-43a0-948a-1b16a3b20abc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tiltották be a Békéscsabán már régebb óta Rádió 1 néven futó helyi adót. ","shortLead":"Egyelőre nem tiltották be a Békéscsabán már régebb óta Rádió 1 néven futó helyi adót. ","id":"20180103_Radiovita_Bekescsaban_Vajna_ellen_dontott_a_birosag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c59aed-edfe-43a0-948a-1b16a3b20abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa213dbb-d0ac-40ce-9430-bddef6f8b67a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Radiovita_Bekescsaban_Vajna_ellen_dontott_a_birosag","timestamp":"2018. január. 03. 18:26","title":"Rádióvita Békéscsabán: Vajna ellen döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök maga állíttatta fel a testületet tavaly májusban. Most rendeletileg feloszlatta.","shortLead":"Az amerikai elnök maga állíttatta fel a testületet tavaly májusban. Most rendeletileg feloszlatta.","id":"20180104_donald_trump_valasztasi_csalas_vizsaglobizottsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1151e63f-8a98-477a-8659-1822eb58d56b","keywords":null,"link":"/vilag/20180104_donald_trump_valasztasi_csalas_vizsaglobizottsag","timestamp":"2018. január. 04. 05:20","title":"Saját választási csalásokat vizsgáló bizottságát oszlatta fel Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04270b3-1b29-4645-97a4-2ad1ca05059d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Houstonban történt esetről a helyi rendőrség adott ki videós anyagot.","shortLead":"A Houstonban történt esetről a helyi rendőrség adott ki videós anyagot.","id":"20180104_Ilyet_se_gyakran_latni_rabolni_ment_de_bezartak_konyorogni_kezdett_a_rablo_hogy_engedjek_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04270b3-1b29-4645-97a4-2ad1ca05059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2320abb-7b03-4ce6-bf0b-0b4b0b263693","keywords":null,"link":"/vilag/20180104_Ilyet_se_gyakran_latni_rabolni_ment_de_bezartak_konyorogni_kezdett_a_rablo_hogy_engedjek_ki","timestamp":"2018. január. 04. 09:52","title":"Ilyet se gyakran látni: rabolni ment, de bezárták, erre könyörögni kezdett, hogy engedjék ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint az övé nemcsak sokkal nagyobb, de működik is.","shortLead":"Trump szerint az övé nemcsak sokkal nagyobb, de működik is.","id":"20180103_trump_azzal_hencegett_hogy_az_o_nyomogombja_sokkal_nagyobb_mint_kim_dzsong_une","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4499d1-313a-4f14-b652-fef442959d54","keywords":null,"link":"/vilag/20180103_trump_azzal_hencegett_hogy_az_o_nyomogombja_sokkal_nagyobb_mint_kim_dzsong_une","timestamp":"2018. január. 03. 05:20","title":"Trump azzal hencegett, hogy az ő nyomógombja sokkal nagyobb, mint Kim Dzsong Uné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető utasítást adott arra, hogy közép-európai idő szerint szerda reggel 7 óra 30 perckor állítsák helyre a két Korea közötti kommunikációs forródrótot. Ezt Phenjan két éve szüntette meg.","shortLead":"Az észak-koreai vezető utasítást adott arra, hogy közép-európai idő szerint szerda reggel 7 óra 30 perckor állítsák...","id":"20180103_teli_olimpia_eszak_es_del_korea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf78254-c847-4db2-ac00-cfa0a5a0d3aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180103_teli_olimpia_eszak_es_del_korea","timestamp":"2018. január. 03. 07:21","title":"Újra hajlandó szóba állni a déliekkel Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b5636-2fdc-40f7-ba6a-98495eba4a36","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tízszázalékos reálbér-növekedés mellett nagyon bénának kell lennie a kormánynak, hogy elbukja a választást, de a jövőre nézve van pár jelentős kockázat – mondja Zsiday Viktor befektetési szakember. Például, hogy milyen állapotban érkezünk a gazdasági fellendülés végéhez, mihez kezd majd a csúcson lévő 10-50 szereplő, ha elapad az uniós pénz, mi lesz a nekik adott, egyre duzzadó hitelekkel. Interjú.","shortLead":"Tízszázalékos reálbér-növekedés mellett nagyon bénának kell lennie a kormánynak, hogy elbukja a választást, de a jövőre...","id":"20180104_Zsiday_Viktor_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31b5636-2fdc-40f7-ba6a-98495eba4a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbea10a-d040-4905-a45f-453edeca053a","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Zsiday_Viktor_interju","timestamp":"2018. január. 04. 06:30","title":"Zsiday Viktor: \"Maradunk ebben a félázsiai posványban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a2f21f-ca7d-46c4-9e5d-4b41b95918e2","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A „pajzs és kard”, vagyis az iráni teokráciát védelmező katonai elitegység bevetése kellett ahhoz, hogy megfékezzék az egy hete tartó erőszakos megmozdulásokat. A tiltakozások spontán futótűzként terjedtek, ezért a folytatás is kiszámíthatatlan.","shortLead":"A „pajzs és kard”, vagyis az iráni teokráciát védelmező katonai elitegység bevetése kellett ahhoz, hogy megfékezzék...","id":"20180104_A_tojas_dragulasatol_rendszerellenes_jelszavakig__megrengethetie_a_tunteteshullam_Irant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93a2f21f-ca7d-46c4-9e5d-4b41b95918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7158d6-558a-4d85-8cf9-3cdf99bacb03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180104_A_tojas_dragulasatol_rendszerellenes_jelszavakig__megrengethetie_a_tunteteshullam_Irant","timestamp":"2018. január. 04. 17:18","title":"A tojásdrágulástól a rendszerellenes jelszavakig – megrengetheti-e a tüntetéshullám Iránt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]