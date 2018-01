[{"available":true,"c_guid":"45a38c0e-dba7-4126-8e08-4ce0b97bc7cf","c_author":"Szalai Anna","category":"kkv","description":"Kormányközeli vállalkozó vásárolja fel az állami intézményeket takarító, jól jövedelmező cégeket. Céghálójában befolyásos emberek egész csapata tűnik fel Simicskától Rogánig.","shortLead":"Kormányközeli vállalkozó vásárolja fel az állami intézményeket takarító, jól jövedelmező cégeket. Céghálójában...","id":"201749__tomborroganhabony__takaritasi_biznisz__kozpenzmilliardok__melytisztitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a38c0e-dba7-4126-8e08-4ce0b97bc7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b783d1b6-0f71-4574-adc6-dbd1b2d9aa50","keywords":null,"link":"/kkv/201749__tomborroganhabony__takaritasi_biznisz__kozpenzmilliardok__melytisztitas","timestamp":"2018. január. 07. 18:15","title":"Szeret takarítani? És ha több tízmilliárdot kap érte?","id":"20180107_top_autos_hirek","timestamp":"2018. január. 07. 17:31","title":"Így reagálnak a villamosvezetők, ha autó hajt a villamos elé – videó","description":"Alig kezdőtött el az év, egy hét már el is telt belőle. Mutatjuk, mi minden történt ezalatt. Mutatjuk, mi minden történt ezalatt.","id":"20180107_Bendzsel_Miklos_interju_design","timestamp":"2018. január. 07. 19:15","title":"„A fogyasztói igényesség társadalmi tanulás révén jön létre" – interjú Bendzsel Miklóssal","description":"Gyorsuló tempóban válnak igényessé a magyar fogyasztók, és ebből a magyar cégek is profitálhatnak, de ehhez eredeti termékekre van szükség – véli Bendzsel Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács alapítója.","id":"20180108_figyelmeztetes_megint_nagy_lesz_a_kod","timestamp":"2018. január. 08. 19:18","title":"Figyelmeztetés: megint nagy lesz a köd","description":"A tartós, sűrű köd veszélye miatt az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180108_Allami_Szamvevoszek_Jobbik_buntetes_birsa","timestamp":"2018. január. 08. 12:53","title":"ÁSZ: tizenöt napja van a Jobbiknak, hogy kifizesse a 330 milliót","description":"Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik ellenőrzését és megállapította, hogy a párt nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását. Igaz, bírósági ítélet még nincs, de minek is az. ","id":"20180108_Peldatlan_huzas_a_kormanytol_a_Facebookon_hirdetett_iteletet_a_birosag_elott","timestamp":"2018. január. 08. 17:43","title":"Példátlan húzás a kormánytól: a Facebookon hirdetett ítéletet a bíróság előtt","description":"A kormány álláspontja szerint Ahmed H. terrorista. Igaz, bírósági ítélet még nincs, de minek is az. ","shortLead":"A Kassai téri parkoló és az Ungvár utca elejénél lévő kereszteződésben ütközött két autó hétfőn dél előtt nem sokkal. ","id":"20180108_autok_csattantak_a_kassai_teren_de_mar_jarnak_a_trolik","timestamp":"2018. január. 08. 12:58","title":"Autók csattantak a Kassai téren, de már járnak a trolik – fotó","description":"A Kassai téri parkoló és az Ungvár utca elejénél lévő kereszteződésben ütközött két autó hétfőn dél előtt nem sokkal. ","id":"20180107_Igen_elokelo_helyen_vegzett_Gorbicz_es_Lekai_az_ev_kezilabdazoja_szavazason","timestamp":"2018. január. 07. 15:13","title":"Igen előkelő helyen végzett Görbicz és Lékai az év kézilabdázója szavazáson","description":"Lékai Máté és Görbicz Anita kapta a megtiszteltetést.