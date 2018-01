[{"available":true,"c_guid":"075b6ef9-d86d-4fce-adcd-236fadb04636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az eddigieknél is többet tudhatnuk majd meg arról, miként hatnak a földrengések, szőkőárak, hurrikánok vagy épp a Napból érkező részecskék a Föld egyik legfontosabb védelmi rétegére, az ionoszférára. A NASA két olyan eszközt is felbocsájt, amelyek adataitól nagyon sokat várnak a tudósok.","shortLead":"Hamarosan az eddigieknél is többet tudhatnuk majd meg arról, miként hatnak a földrengések, szőkőárak, hurrikánok vagy...","id":"20180122_nasa_muhold_ionoszfera_gold_icon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=075b6ef9-d86d-4fce-adcd-236fadb04636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ba3e49-3067-4ed0-8efc-663d683ef78b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_nasa_muhold_ionoszfera_gold_icon","timestamp":"2018. január. 22. 15:03","title":"Fellőnek egy műholdat 35 405 km-es magasságba, sokat elárul majd a Föld körül zajló dolgokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több az érintett a OnePlus weboldalához kapcsolódó bankkártyabotrányban. A cég a bocsánatkérés mellett a kártyák ellenőrzését, illetve lecserélését javasolja.","shortLead":"Egyre több az érintett a OnePlus weboldalához kapcsolódó bankkártyabotrányban. A cég a bocsánatkérés mellett a kártyák...","id":"20180122_bocsanatot_ker_felhasznaloitol_a_oneplus_a_bankkartyacsalas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d1519-f721-4be7-bacb-dc6c1eeb5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_bocsanatot_ker_felhasznaloitol_a_oneplus_a_bankkartyacsalas_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 09:59","title":"Bocsánatot kér felhasználóitól a OnePlus, van is miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román Királysághoz csatolásáról.","shortLead":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román...","id":"201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039f589-bd23-4f33-843b-c5529865f0ba","keywords":null,"link":"/vilag/201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","timestamp":"2018. január. 21. 18:00","title":"Pénz nem számít – Románia Erdély hozzácsatolásának centenáriumát ünnepli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82fff91-8e76-466e-9290-49e4a5b6fba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani riasztási szint azt jelenti, hogy továbbra is lehetséges, de valószínűtlen egy terrortámadás veszélye Belgiumban.","shortLead":"A mostani riasztási szint azt jelenti, hogy továbbra is lehetséges, de valószínűtlen egy terrortámadás veszélye...","id":"20180122_egy_fokozattal_mersekeltek_a_terrorfenyegetettseg_szintjet_belgiumban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82fff91-8e76-466e-9290-49e4a5b6fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928749f0-15d9-4c04-b141-848a02d5f32d","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_egy_fokozattal_mersekeltek_a_terrorfenyegetettseg_szintjet_belgiumban","timestamp":"2018. január. 22. 19:10","title":"Egy fokozattal mérsékelték a terrorfenyegetettség szintjét Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e924d24-3c50-405f-a05a-e64b622735e4","c_author":"Mérő László","category":"gazdasag","description":"A \"pillanatok alatt\" sakkozni megtanuló mesterséges intelligencia nyomán egy hamarosan kialakuló új sportágról ír a matematikus, pszichológus szerző. ","shortLead":"A \"pillanatok alatt\" sakkozni megtanuló mesterséges intelligencia nyomán egy hamarosan kialakuló új sportágról ír...","id":"201803__jatekok_jovoje__emberi_intuicio__hedonizmus__ki_kit_gyoz_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e924d24-3c50-405f-a05a-e64b622735e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd5da4-844e-4a77-a89f-d08941dc2fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/201803__jatekok_jovoje__emberi_intuicio__hedonizmus__ki_kit_gyoz_le","timestamp":"2018. január. 21. 14:00","title":"Mérő László: Ki kit győz le?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna, ám az állatok beelőzték a szakembereket. ","shortLead":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna...","id":"20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a6e684-a315-4ca8-bc70-f99e21ca3698","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","timestamp":"2018. január. 21. 19:50","title":"Annyi hód van Veszprém megyében, hogy elveszik az önkormányzat munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzati leállás az oka.","shortLead":"A kormányzati leállás az oka.","id":"20180122_Nem_teljesulhet_Dopald_Trump_nagy_alma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c867eee-b9df-44ea-b9ae-febb1b2d93d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_Nem_teljesulhet_Dopald_Trump_nagy_alma","timestamp":"2018. január. 22. 10:42","title":"Nem teljesülhet Donald Trump nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9945e8-b979-427c-9582-944242b14428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt mondta, a magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, amelyek az illegális bevándorlást propagálják, jó dologként állítják be, ráadásul jogi segítséget nyújtanak ahhoz. Erre kíváncsi a TASZ.","shortLead":"A miniszter azt mondta, a magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, amelyek az illegális...","id":"20180122_A_TASZ_kikeri_a_listat_amirol_Rogan_beszelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9945e8-b979-427c-9582-944242b14428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ff7e4f-c4e7-4af6-bcea-4b510831b05c","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_A_TASZ_kikeri_a_listat_amirol_Rogan_beszelt","timestamp":"2018. január. 22. 17:07","title":"A TASZ kikéri a listát, amelyről Rogán beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]