[{"available":true,"c_guid":"7312e7df-340e-441a-97f6-d0b7e2c21b62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár most még az 1910-es rekord alatt marad az árvízszint, az OECD szerint a párizsiaknak a jövőben fel kell készülniük nagyobb áradásokra.","shortLead":"Bár most még az 1910-es rekord alatt marad az árvízszint, az OECD szerint a párizsiaknak a jövőben fel kell készülniük...","id":"20180127_Holnap_tetozhet_a_Szajna_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7312e7df-340e-441a-97f6-d0b7e2c21b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bf0da-252a-4d65-889d-83dabaff162c","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Holnap_tetozhet_a_Szajna_Parizsban","timestamp":"2018. január. 27. 22:25","title":"Holnap tetőzhet a Szajna Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek közt az amerikai külügyminiszter és az Európai Bizottság elnöke is megszólalt.","shortLead":"Többek közt az amerikai külügyminiszter és az Európai Bizottság elnöke is megszólalt.","id":"20180127_Holokauszt_emleknap_2018_Rex_Tillerson_Jean_Claude_Juncker","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19772cb8-662f-4e0d-a47f-9d3f0a857285","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Holokauszt_emleknap_2018_Rex_Tillerson_Jean_Claude_Juncker","timestamp":"2018. január. 27. 14:17","title":"Világszerte megemlékeztek a Holokauszt áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","shortLead":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","id":"20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958c3215-b144-4051-8f45-0ef60742a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","timestamp":"2018. január. 28. 13:25","title":"Breaking: őrizetbe vették az orosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt eredményes. Az Orbánék által egy év alatt befogadott 1300 menekült most kaput nyitott a Jobbik elnökének pártja régi énjéhez. Közben a kormánysajtó már az LMP-re zúdított össztüzet. A szélárnyékba került MSZP elővette a nyugdíjtémát és nyitott a szélbalra. No és megszólalt Soros is. A hvg.hu heti politikai elemzése a lendületet kapó kampányról.","shortLead":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt...","id":"20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70830c3-6daf-4c7b-9bbc-7db223841132","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","timestamp":"2018. január. 28. 14:00","title":"Orbán hibájából nyílt egy ajtó Vonának régi önmagához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b89314f-4fcf-45f1-baff-973dba3ace72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180128_Stephen_Curry_a_kosarlabda_csucsa_2018ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b89314f-4fcf-45f1-baff-973dba3ace72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3cbb6-c3e2-4b70-9316-717cb7d472a9","keywords":null,"link":"/sport/20180128_Stephen_Curry_a_kosarlabda_csucsa_2018ban","timestamp":"2018. január. 28. 09:48","title":"Stephen Curry: a kosárlabda csúcsa 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c53cbed-fd01-44d5-9b3f-129c3de86c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bajkai István akcióját vitték tovább.","shortLead":"Bajkai István akcióját vitték tovább.","id":"20180128_Fideszes_tejjel_kampanyolt_a_Magyar_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c53cbed-fd01-44d5-9b3f-129c3de86c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910077e7-599b-4c7c-894a-a92cb16e26c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Fideszes_tejjel_kampanyolt_a_Magyar_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. január. 28. 18:22","title":"Fideszes tejjel kampányolt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy a villanymotorok a személyautók után a sokkal nagyobb járgányokat is meghódítják maguknak.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a villanymotorok a személyautók után a sokkal nagyobb járgányokat is meghódítják maguknak.","id":"20180129_sved_valasz_a_teslanak_meg_az_iden_utra_gordulnek_az_elso_volvo_villanykamionok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f05169-208e-46b9-9ec0-aae257e7bc6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_sved_valasz_a_teslanak_meg_az_iden_utra_gordulnek_az_elso_volvo_villanykamionok","timestamp":"2018. január. 29. 09:21","title":"Svéd válasz a Teslának: Még az idén útra gördülnek az első Volvo villanykamionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f02d18-e4e8-43d1-8ed4-49978f0aaa47","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksolást egy független jelölt nyerte meg.","shortLead":"A voksolást egy független jelölt nyerte meg.","id":"20180128_Nem_valasztottak_ujra_a_sikkaszto_polgarmestert_Almosdon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5f02d18-e4e8-43d1-8ed4-49978f0aaa47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229da371-300d-42a2-986e-ccae884a71ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Nem_valasztottak_ujra_a_sikkaszto_polgarmestert_Almosdon","timestamp":"2018. január. 28. 21:56","title":"Nem választották újra a sikkasztó polgármestert Álmosdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]