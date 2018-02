Ha egy telefongyártó a tavaszindító barcelonai rendezvényen mutatja be új készülékét, akkor egyrészt némi plusz reflektorfényhez juthat – ilyenkor ugyanis a nem technológiai média egy része is fokozottan érdeklődik az új mobilok iránt, ha már egy városban pár napon belül több cég is előáll újdonságával. Éppen ez a dolog hátránya is: sokakkal kell osztozni a figyelemben.

A Huawei idén úgy döntött, hogy nem az MWC-n mutatja be tavaszi újdonságát: az új készüléket március 27-én, egy dedikált eseményen leplezik majd le, Párizsban. A nemzetközi sajtó már meg is kapta a meghívót az eseményre, és alighanem hamarosan az itthoni újságírókhoz is elér az invitálás.

A tavalyi modell neve P10 volt, az idei kapcsán előbb P11-ről, azután P20-ról, majd ismét P11-ről szóltak a pletykák, de az Android Central például biztosra véli tudni a P20-as elnevezést. Ám aligha a név a fontos: az új telefonról nemrég néhány ábra és érdekes infó is kiszivárgott.

