[{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr olyan helyen \"préselte át\" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.","shortLead":"A sofőr olyan helyen \"préselte át\" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.","id":"20180314_buszsofor_szuk_atjaro_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f41046-4c83-48f6-84ad-bd3ea4ef4613","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_buszsofor_szuk_atjaro_autos_video","timestamp":"2018. március. 14. 04:01","title":"Azt hiszi, az olaszok rosszul vezetnek? Ez a sofőr megcsinálta a lehetetlent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el a tesztelők kezébe. Ilyenkor nem maradhatnak el azok a vizsgálatok sem, amelyek a telefonok tartósságát firtatják.","shortLead":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el...","id":"20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee296e-8698-4252-803c-9a7314672f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","timestamp":"2018. március. 13. 19:00","title":"Nem maradhatott el: az új Samsung csúcstelefon is átesett a tortúrateszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","shortLead":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","id":"20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147dc1ab-f99a-476f-8892-c8ce464463dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 13. 14:21","title":"Felélesztené a Ferrari a világ legdrágább autójának gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afaae54e-388d-4257-a942-b751a18c53b9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"2010 után életmentő segítség volt a magyar gazdaságnak a több ezermilliárd forint EU-forrás, ám a pénzből a magyar társadalom sokkal kevesebbet profitált, mint amennyit lehetett volna. A pénz elosztását a kapkodás és az intézményesített korrupció jellemezte.","shortLead":"2010 után életmentő segítség volt a magyar gazdaságnak a több ezermilliárd forint EU-forrás, ám a pénzből a magyar...","id":"20180313_eu_tamogatasok_visszaelesek_korrupcio_transparency_nfu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afaae54e-388d-4257-a942-b751a18c53b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de7e2c-e997-403d-be67-55e61b363ee3","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_eu_tamogatasok_visszaelesek_korrupcio_transparency_nfu","timestamp":"2018. március. 13. 06:30","title":"Így tapsolták el Orbánék az országnak szánt uniós ezermilliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","shortLead":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","id":"20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524c9190-07ad-425f-8cf1-251b0e358dd5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","timestamp":"2018. március. 12. 09:50","title":"Magyar Nemzet: illegálisan építhetik a Lidl új áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","shortLead":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","id":"20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2bb8af-c4e6-4476-bb39-72bf3c0a22c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","timestamp":"2018. március. 12. 09:41","title":"Hamarosan vége a világ legnézettebb autós műsorának: mi lesz veled The Grand Tour?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el a diákok – állítja Steklács János, az ELTE tanszékvezetője, aki szerint számos példa van arra, hogy lehet ezt elérni. Úgy véli, el kellene felejteni a kronológikus irodalomtanítást, az évtizedek óta rögzült kötelező olvasmányokat, inkább az olvasás megszerettetésére kellene koncentrálni. És ha ehhez kortárs irodalom, vagy a Kispál és borz kell, hát azzal. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el...","id":"20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6e23-6107-4089-8fad-17d2f1bb97a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","timestamp":"2018. március. 12. 11:20","title":"Minek is jár a gyerek iskolába? Ezt senki nem mondja el neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]