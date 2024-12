Az egész világ arra figyel, mit lép jövőre Amerika

Mit látunk most?

Az elmúlt időszakban sokan feltették a kérdést, hogy mi lehet az oka annak, hogy az amerikai piacok Donald Trump gazdaságpolitikája mellett is ilyen optimisták maradtak? Halas Zoltán szerint a megválasztott amerikai elnök gazdaságpolitikája az adócsökkentésre és a deregulációra épül, kedvez a vállalatoknak, hiszen több pénz marad náluk, amit további beruházásokra fordíthatnak. Kiemelte, hogy az EPS és a jövedelmezőség is javulhat, ha ezek a tervek valóra válnak, ez pedig a befektetők számára vonzó lehet, hiszen a vállalatok növekedési potenciálja is emelkedhet, még akkor is, ha a kockázati prémium jelenleg negatív.

Kovács-Kvotidián Máté szerinta piacok valószínűségeket áraznak, a teljes republikánus győzelemmel a részvénypiacok számára kedvező kimenetel valósult meg, így rövid távon van még tér emelkedésre, ugyanakkor előre tekintve az értékeltség miatt ő kevésbé optimista az amerikai piacot illetően. A trump-i politika inflatorikus hatású lépései a magasabb kötvényhozamokon, visszafogottabb jegybanki kamatvágásokon keresztül ellenszelet jelenthetnek a részvénypiacnak, de a profitnövekedési potenciált ő is pozitívan értékelte.

A vámpolitika kulcskérdés

Az amerikai vámpolitika globális akadályt jelenthet a jövőben, ugyanakkor az Államok belső piacára termelő kis- és közepes vállalatok profitálhatnak belőle. A vámok bevezetése révén az amerikai vállalatok versenyelőnyhöz juthatnak a hazai piacon, mivel a külföldi versenytársak számára nehezebbé válik az amerikai piacra való belépés. A szakértők úgy vélik, hogy igazán jó helyzetben az amerikai belső piacra és infrastrukturális beruházásokra fókuszáló szektorok, mint az energiaszektor, valamint a kisebb kapitalizációjú szegmensek lesznek a közeljövőben. Emellett eddig a kriptoeszközök is rendkívüli mértékben növekednek. Az előbbiekkel ellentétben az egészségügyi szektor alulmúlta a várakozásokat. Halas Zoltán szerint ez a szegmens lehet az állami kiadáscsökkentések egyik legnagyobb vesztese, de minden olyan céget ide lehet sorolni, amely nagy állami megrendelésekkel dolgozott vagy dolgozik.

Halas Zoltán, az OTP USA Részvény Alap portfoliómenedzsere Bielik István

Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy hosszú távon a globális gazdasági növekedést gátolhatja, ha az egyes országok közötti kereskedelmi kapcsolatok akadályokba ütköznek, a nemzetközi kereskedelemben súlyos zavarok keletkezhetnek, ami a globális, így az európai GDP-növekedést is hátrányosan befolyásolhatja. Az európai autógyártók például súlyosan érintettek lehetnek, de lehetőség van arra, hogy ezek az intézkedések inkább tárgyalási pozíciót jelentsenek, és hosszú távon jó befektetésekké válhatnak.

A vámokkal kapcsolatban felmerülhet, vajon Magyarország bármilyen szinten kivételt képezhet-e a globális vámintézkedések alól, vagy esetleg, a másik oldalról vizsgálva, a Kínával egyre szorosabbra fűződő külpolitikai viszonynak köszönhetően bármiféle előnyre tehetne szert. Halas Zoltán szerint erre kicsi az esély, hiszen a vámpolitika egységes érvényű, nem lehet kikerülni azt. Ezt Kovács-Kvotidián Máté is megerősítette: szerinte annál nagyobb a magyar gazdaság Németországtól való függése, minthogy egyedi kedvezményt kaphasson.

A sajátos klímapolitika hatásai

Donald Trump klímapolitikája és a fenntarthatósággal kapcsolatos álláspontja sokak számára problémás. Kovács-Kvotidián Máté kiemelte, hogy a választások dátumához közeledvén, majd a választást követő napokban is a piac „klímauniverzuma” kitartóan alulteljesített. Szerinte fontos azonban, hogy szétválasszuk a megválasztott elnök politikáját, és a részvényárak által tükrözött világképet. Úgy véli, hogy a várakozások túlzottan borúlátók voltak, emiatt nagyot estek a klímakapcsolt értékpapírok, miközben, ha ki is vezetnék ezt az inflációcsökkentési törvényt, még akkor is versenyképes marad a megújuló energia.

Ebben szerepet játszik az is, hogy jelentős áramigény-felfutás van, és lesz a jövőben az adatközpontok és a különböző AI-megoldásokkal dolgozó vállalatoknak köszönhetően. Az érintett tech-cégek karbonsemleges politikája pedig azt vetíti előre, hogy nem fognak ezek a beruházások leállni, tehát a napenergia, szélenergia, illetve kiemelten az atomenergia, mint hosszútávú, megbízható áramforrás a képlet része marad.

A fentieket alátámasztja az is, hogy az elmúlt években a fenntarthatósági célokhoz kapcsolódó beruházásoknak a döntő többsége republikánus államokban valósult meg, munkahelyeket teremtettek. Ezen kívül a klímatechnológiában az USA-nak vezető szerepe van, de az innováció visszavágása sem lehet cél, így biztosan nem várható 180 fokos fordulat ezen a területen. Meggyőződése, hogy aktív vagyonkezeléssel ebben az univerzumban is meg lehet találni a relatív nyerteseket.

Kovács-Kvotidián Máté, az OTP CETOP ETF portfoliómenedzsere Bielik István

Mit hozhat a jövő év?

A 2025-tel kapcsolatban a szakemberek úgy látják, hogy az orosz-ukrán konfliktus esetleges békés lezárása is jelentősen befolyásolhatja a piacokat, különösen az európai régióban. A gazdaság növekedési potenciálja javulhat, a kockázati prémium pedig csökkenhet. Az utóbbi években – bár az európai gazdaság döcögött – óriási megtakarítási állományok halmozódtak fel, ami alapja lehet egy fogyasztási boomnak, ha a fogyasztók megnyugszanak, és költeni kezdenek.

Halas Zoltán kiemelte, hogy az OTP USA Részvény Alap célja, hogy az amerikai piac növekedési potenciálját kihasználja: az alap működése során core-satellite stratégiát követnek, így az alap egyik része egy költséghatékony, passzív mag, amely ETF-ekből áll, a másik, aktív része pedig a szektor ETF-jeiből és egyedi részvényekből épül fel, az aktuális trendeknek megfelelően. A Trump-i gazdaságpolitikára való reagálás érdekében a szakemberek felülsúlyozzák az ipari cégeket, a bankszektort, valamint a kis- és középvállalatokat, amelyek profittal zárhatják a várható gazdaságpolitikai intézkedéseket. A szakember kiemelte, hogy az idén júliusban indult alappal kapcsolatban természetesen pozitívak a várakozásaik rövid- és hosszabb távon is. Úgy véli, hogy középtávon ugyan lehetnek benne kilengések, de ha Trump megvalósítja azt, amint ígért, az hosszú távon mindenképpen kedvező az amerikai vállalatoknak, így az amerikai részvénypiacnak is.

Ehhez képest az OTP CETOP ETFegy olyan tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely regionális, közép-európai befektetési lehetőséget biztosít, és passzív befektetési stratégiát alkalmaz. Kovács-Kvotidián Máté elmondta, hogy ez az alap a klasszikus forgalmazói modellhez képest annyiban más, hogy itt egy egyszerű tőzsdei tranzakció keretében lehet egy diverzifikált részvényportfólióhoz hozzájutni. Az indexbefektetés mint koncepció még a 60-as évekből ered, de a 90-es években jelent meg tőzsdén kereskedhető formában. Mivel passzív befektetésről van szó, amely egy kiválasztott indexet követ, nincs szektor- vagy eszközkiválasztás, ezáltal alacsonyabb a tranzakciószám, amely alacsonyabb költséghányadot tesz lehetővé.

Úgy véli, a régió nem csak a növekedési potenciálja, de az évtizedes viszonylatban kedvező értékeltsége miatt is egy izgalmas befektetési célpont, amiből az alapon keresztül a befektetők is tudnak profitálni. Az OTP CETOP ETF egyedülálló megoldás, hiszen 7 országot fed le, a legnagyobb méretű és forgalmú vállalatokat tömöríti, euróban jegyzett, kedvező belépési pontot kínálva a régió befektetői számára.

