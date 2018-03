Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a91ee4b-02c1-49b5-a1c8-17eae2a41712","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz rendőrség vetett véget az Olaszország középső részén tevékenykedő makrobiotikus „szekta” működésének: a csoport vezetői éheztették és rabszolgaként dolgoztatták a világtól erőszakkal elzárt tagokat.","shortLead":"Az olasz rendőrség vetett véget az Olaszország középső részén tevékenykedő makrobiotikus „szekta” működésének...","id":"20180314_Rabszolgakent_eltek_ez_emberek_az_olasz_makrobiotikus_dietaszektaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a91ee4b-02c1-49b5-a1c8-17eae2a41712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520eca64-2ecf-4272-9023-df44075908b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Rabszolgakent_eltek_ez_emberek_az_olasz_makrobiotikus_dietaszektaban","timestamp":"2018. március. 14. 17:07","title":"Rabszolgaként éltek ez emberek az olasz makrobiotikus diétaszektában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c587b82d-3de8-415e-b863-0872f19a7d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha szívesen kifejezné nyilvánosan tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei, valamint a mindenkori magyar szabadság előtt, de nem jár ma sehol, akkor is \"viselhet kokárdát\", például a Facebookon.","shortLead":"Ha szívesen kifejezné nyilvánosan tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei, valamint a mindenkori...","id":"20180315_facebook_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c587b82d-3de8-415e-b863-0872f19a7d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964abbc3-68e3-41a0-bf6f-27c0c90bad4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_facebook_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo","timestamp":"2018. március. 15. 15:03","title":"Így tehet ön is kokárdát ma a profilképére a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","shortLead":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","id":"20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c2b473-62ca-4e09-9978-ace1d2d5defb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. március. 15. 15:31","title":"Ne lepődjön meg, ha a hétvégén kiintik a forgalomból a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Több utat is lezárnak ma Budapesten, és sok tömegközlekedési járat útvonala is megváltozik.","shortLead":"Több utat is lezárnak ma Budapesten, és sok tömegközlekedési járat útvonala is megváltozik.","id":"20180315_Ne_kozlekedjen_ma_rutinbol_Budapesten_mutatjuk_a_valtozasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d5d5b1-6c74-4614-b68a-8cd47f56938f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180315_Ne_kozlekedjen_ma_rutinbol_Budapesten_mutatjuk_a_valtozasokat","timestamp":"2018. március. 15. 09:26","title":"Ne közlekedjen ma rutinból Budapesten, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok számára önmaguk optimalizálását, a hatékonyság javítását, az optimális ügyfélélmény biztosítását.","shortLead":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok...","id":"20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff88365-4a4e-47d2-99e3-0740d286eac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","timestamp":"2018. március. 14. 15:03","title":"Szakadozik a térerő? Nem gond, az új mobilhálózatok olyan okosak, hogy már saját magukat javítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesújtó – így értékelte az internet mai helyzetét Tim Berners-Lee, a World Wide Web, továbbá több internetes technológia, valamint a HTML nyelv kifejlesztője. A programozó-fizikus szerint a netet mára néhány maroknyi platform uralja, céljuk pedig, hogy befolyásolják, mely gondolatok és vélemények számítsanak igazán. ","shortLead":"Lesújtó – így értékelte az internet mai helyzetét Tim Berners-Lee, a World Wide Web, továbbá több internetes...","id":"20180314_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_facebook_google","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb955689-fcd2-41d1-8377-081f0f1bbe08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_facebook_google","timestamp":"2018. március. 14. 12:03","title":"Kiakadt az ember, aki kitalálta az internetet: ez egy szörnyű hely lett, át kellene alakítani az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc330d11-3018-4ced-b693-93f77cb83faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy S9. Szét is szedték gyorsan.","shortLead":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy...","id":"20180314_samsung_galaxys9_teardown_video_ifixit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc330d11-3018-4ced-b693-93f77cb83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d625bc7-775d-466d-a808-8e99c4921fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_galaxys9_teardown_video_ifixit","timestamp":"2018. március. 14. 20:03","title":"Videó: kiderült, mit rejt a Samsung Galaxy S9 belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai farkasok nevű orosz motoros banda vezetőinek, hogy belépjenek az országba - közölte értesülését a Dnevni Avaz című boszniai napilap csütörtökön.","shortLead":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai...","id":"20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef715e-017f-4731-89e6-33f137082b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","timestamp":"2018. március. 15. 17:50","title":"Boszniába be sem engedik Putyin motorosait, akik rajtunk simán végigroboghattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]