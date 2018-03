A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős.

2013-ban új Tomb Raider-játékkal jelentkezett a kiadó Square Enix, hogy az egykor szebb napokat látott programot az új generációval is megismertessék. Az akkori tervek szerint összesen három kalandot terveztek a megújult Lara Croftnak, ennek második része bő három évvel ezelőtt, 2015-ben jelent meg, Rise of the Tomb Raider címmel.

A kiadó napokban tett bejelentése szerint a harmadik rész valamennyi platform esetében szeptember 14-én válik elérhetővé, és az új történetszál mellett jó eséllyel tovább bonyolítja majd a főhős küzdelmét az előző epizódokban már felbukkant Trinity nevű szektával. Bár a fejlesztő Eidos Montreal erre vonatkozóan még semmit nem közölt, a Shadow of The Tomb Raider címmel készülő munka alighanem a záró epizód is lesz egyben: a rövid előzetes felvezetőjéhez írt néhány sor szerint az újabb kalandok mellett a program elsősorban arra ad majd választ, hogyan lett Lara Croftból az, aki.

A videó alapján valószínűleg az azték birodalom megmaradt részeire is elkalauzoló Shadow of The Tomb Raidert egy óriási sajtóesemény keretében, április 27-én ismerheti meg jobban a közönség, ahol minden bizonnyal a játékmenetbe is betekintést engednek majd a készítők.

