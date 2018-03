Most már egészen biztosan kezdik komolyan venni a Facebooknál a múlt hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrányt, amely során kiderült: maga a Facebook alakította úgy ki rendszerét, hogy külsős szervezeteknek lehetőségük legyen nem túl etikus módon is hozzáférni a felhasználók adataihoz. Az alapító Mark Zuckerberg első nyilatkozatáig magyar idő szerint szerda estig kellett várni: saját profilján közzétett bejegyzésében elismerte, hogy hibáztak, bocsánatot nem kért, de szigorítást ígért. Kissé megkésve, addigra ugyanis már beindult a #DeleteFacebook mozgalom, amely térdre ugyan nem kényszeríti a közösségi oldalt, de az már biztos, hogy érezhető hatása lesz. Az ügy mellé állt többek között az a Brian Acton is – akit a Facebook tett milliárdossá, amikor felvásárolta a részben általa alapított WhatsAppot –, azt üzenve, hogy: itt az idő, mindenki törölje a fiókját.

Zuckerberg mindennek nem nagyon örül, de ez például kevéssé érdekli Elon Muskot, aki a mozgalom mellé állt. A TechCrunch szúrta ki, hogy a technológiai vizioránius letörölte saját Facebook-oldalát, majd a Tesláét és amikor jelezték neki, hogy a SpaceX is rendelkezik ilyennel, akkor azt is. A vállalati oldalakat egyenként 2,6 millió ember követte.

A twitterezők emlékeztették Muskot, hogy az Instagramon még fent vannak vállalatainak profiljai. Erre úgy reagált: ezt határesetnek tekinti, ott egyelőre maradnak, a Facebook befolyása csak lassan érződik a képmegosztónál.

Yeah, it’s borderline. FB influence is slowly creeping in. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Ha mindennek fényében úgy dönt, hogy ön is törölné magát a Facebookról, itt találja hozzá a rövid használati utasítást. Ha csak le szeretné menteni számítógépére az összes dolgot, amit önről tárol a Facebook, ahhoz itt talál közérthető segítséget.

