[{"available":true,"c_guid":"d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól menő életviteli blogot vezetett Meghan Markle, Harry herceg jegyese, és a kedvelt portál vállalkozásnak sem volt rossz.\r

","shortLead":"Jól menő életviteli blogot vezetett Meghan Markle, Harry herceg jegyese, és a kedvelt portál vállalkozásnak sem volt...","id":"20180324_Wellness_guru_lehetett_volna_Meghan_Markle_Harry_herceg_menyasszonya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c247d569-08ac-4887-b7b7-14a56b53fa76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Wellness_guru_lehetett_volna_Meghan_Markle_Harry_herceg_menyasszonya","timestamp":"2018. március. 24. 20:30","title":"Wellnessguru lehetett volna Meghan Markle, Harry herceg menyasszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"","category":"vilag","description":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament előtt van. Az viszont kérdéses, ki dönti el, mi az álhír, s mi a leleplezés. ","shortLead":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló...","id":"20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e070fd63-d19d-4f44-a80d-d7b61b712fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:08","title":"Álhírért tíz év börtön – egyelőre Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő médiumok, illetve a közösségi oldalakon aktív trollgyárak. A fő célpont most ismét Ukrajna, de az USA, Közép-Európa és az EU is kiemelt figyelmet kap.","shortLead":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő...","id":"201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3249c92-c6b0-4189-a70f-4636edde36e4","keywords":null,"link":"/vilag/201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","timestamp":"2018. március. 25. 14:00","title":"Jó, ha tudja, hogy az orosz trollgyárakból a magyar választásra is lőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ajánlat címzettje a DK és az LMP.","shortLead":"Az ajánlat címzettje a DK és az LMP.","id":"20180325_Karacsony_koalicios_kormanyzast_ajanlott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f35c52c-b3d5-4b3e-8e74-3a6dbd438f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Karacsony_koalicios_kormanyzast_ajanlott","timestamp":"2018. március. 25. 13:58","title":"Karácsony koalíciós kormányzást ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 6-12 fok várható. ","shortLead":"Napközben 6-12 fok várható. ","id":"20180326_Borongos_idovel_indul_a_het","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce93df-f101-48f2-9734-458323305191","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Borongos_idovel_indul_a_het","timestamp":"2018. március. 26. 06:20","title":"Borongós idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Programjának fő eleme továbbra is a gyerekek táboroztatásának segítése.","shortLead":"Programjának fő eleme továbbra is a gyerekek táboroztatásának segítése.","id":"20180326_drotar_adrienn_kampanyfilm","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42fa124-8726-4f73-b4a5-5a9cfb3fe68c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_drotar_adrienn_kampanyfilm","timestamp":"2018. március. 26. 10:31","title":"Emlékszik még Drotár Adriennre? Tökéletes kampányfilmmel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor mindenhol Bach szól, mi elmentünk meghallgatni.","shortLead":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált...","id":"20180324_Bach_fesztival_zene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c97d15-bc76-4250-9c6c-2b2620b47409","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Bach_fesztival_zene","timestamp":"2018. március. 24. 13:24","title":"Unja, hogy a metróban is a politika ömlik az arcába? Hallgasson Bachot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig általában csupán a fele telik igazi regenerálódással. A 21. századi ember életmódja – óraátállítással és váltott műszakokkal együtt – nem éppen alvásbarát. Annyira nem, hogy lassan újra meg kell tanulnunk jól aludni. A magyar rendőröket például két éve tréningezik a helyes alvásra.","shortLead":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig...","id":"20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e03ba7-7987-4e6a-96f0-16b1c49c9525","keywords":null,"link":"/elet/20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","timestamp":"2018. március. 24. 20:00","title":"Újra meg kell tanulnunk jól aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]