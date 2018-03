Mark Zuckerberg ugyan nem fél attól, hogy a #DeleteFacebook mozgalom hatására hirtelen kiüresedne az általa alapított közösségi oldal, az már egyértelműen látszik, hogy a Facebook életében nem múlik el nyomtalanul a Cambridge Analytica kapcsán kirobbant botrány. A cég 50 millió Facebook-felhasználó adataihoz juthatott úgy, hogy csupán kihasználták a Facebook által nyitva hagyott kaput, és a – felhasználók tudta és hozzájárulása nélkül – megszerzett személyes adatokat "politikai kampányfegyverként" használták.

A szinte naponta újabb érdekességekkel szolgáló ügyre felfigyeltek a konkurens közösségi szolgáltatások üzemeltetői is. Többek között az a David Morin, aki 2010-ben elindított a Path nevű szolgáltatást, ami ugyan közösségi alapú, de már akkor a létező közösségi oldalak ellenében indított. A valódi baráti kapcsolatok jegyében az oldalon kezdetben 50-re, majd 150-re korlátozták a potenciális ismerősök számát – mondván, ne a lájkvadászat és a sokak előtti csillogás legyen középpontban, hanem a valódi baráti kapcsolatok építése és gondozása. A Path ugyan még most is üzemel, ám alig ismert, és az alapító Morin egy 2015-ös felvásárlás után ki is szállt a cégből.

A korai időszakban a Facebooknál is dolgozó szakember a másfél hete kirobbant botrány hatására még csütörtökön írta ki Twitterre, hogy rengetegen megkeresték, nem építene-e meg egy "jobb Path-et". Azt is hozzátette, hogy elgondolkodott a dolgon, és ha összeáll egy megfelelő, szenvedélyes csapat, akkor megcsinálják. Másnap már azt twittelte, hogy felhívására annyi és olyan válaszokat kapott, hogy maga is meglepődött, és hamarosan egy hosszabb blogbejegyzésben magyarázza el gondolatait és a következő lépéseket.

Morin ugyanakkor azt is megjegyzte, hogy büszke rá, hogy anno a Facebook történetének részese lehetett, így nem szeretne kifejezetten a Facebook ellenében meghatározott rendszer csinálni. Megjegyzése azonban kissé polkorrekt pr-jellegűnek tűnik, hiszen már az eredeti Path is markánsan a Facebook és az – azóta fel is vásárolt – Instagram gyakran felületes és népszerűség-hajhászatra sarkalló "értékeivel" szemben működött, egy "jobb Path" megfogalmazás esetében így nehéz másra gondolnunk, mint arra, hogy Morin és csapata a Facebook sokat kritizált pontjait kiküszöbölő rendszert épít majd. Főleg, hogy anno a Path mellé még egy üzenetküldő alkalmazás is megjelent, ami szintén meglehetősen erősen emlékeztet a Facebook + Messenger párosra.

Ugyanakkor érdemes felidézni, hogy éppen a Facebook kapcsán most felszínre került adatkezelési vonalon Morin múltja sem egészen tiszta. 2012-ben derült ki, hogy a Path alkalmazás a felhasználók egedélye és tudta nélkül hozzáfér a készüléken lévő kontaktlistához, benne az ismerősök elérhetőségi adataival. A cég és vezetője akkor bocsánatot kért ezért, és törölték az így megszerzett adatokat. Érdekesség: a Facebook mostani ügyében Mark Zuckerberg ugyan sajnálkozott, de a bocsánatkérés már nem fért bele neki.

