Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vélemény.","shortLead":"Vélemény.","id":"20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94866fcb-bf18-47d7-944a-4e762a60ae18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","timestamp":"2018. március. 27. 14:03","title":"10 dolog, amiben a Facebook különbözik a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1efc086-3718-4841-9c9f-ec2e10304bbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy év leforgása alatt sem változtatott hirdetési rendszerén a Facebook, így továbbra könnyen át lehet nyomni egy diszkriminatív reklámot az oldalon. Megoldás lenne rá, de azt épp a Facebook miatt nem lehet alkalmazni.","shortLead":"Egy év leforgása alatt sem változtatott hirdetési rendszerén a Facebook, így továbbra könnyen át lehet nyomni...","id":"20180326_facebook_hirdetes_diszkriminacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1efc086-3718-4841-9c9f-ec2e10304bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a66690-e7a6-4e34-b0d5-11c47970c5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_hirdetes_diszkriminacio","timestamp":"2018. március. 26. 21:03","title":"A Facebook dönt, nem az ENSZ: ömlenek ránk a képernyőből a rasszista reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","shortLead":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","id":"20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f90fb8c-8950-408f-913f-e4291b6ce7ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. március. 28. 12:44","title":"Megtudtuk, a magyarok valójában kit szeretnének miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti kisvasutat is megvizsgáló bizottság véleménye szerint indokolt a hetes cikkely szerinti eljárás megindítása. ","shortLead":"A felcsúti kisvasutat is megvizsgáló bizottság véleménye szerint indokolt a hetes cikkely szerinti eljárás megindítása. ","id":"20180327_Ujabb_tamadas_Brusszelbol_most_a_magyar_korrupciot_biraljak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8179c-1f2b-4050-9984-0646c3870733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Ujabb_tamadas_Brusszelbol_most_a_magyar_korrupciot_biraljak","timestamp":"2018. március. 27. 12:20","title":"Újabb támadás az Európai Parlamentből: most a magyar korrupciót bírálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában a külföldiek korlátozás nélkül szerezhessenek földet.","shortLead":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában...","id":"20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817aded-785c-476e-9d0f-2c5ea8ec5dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","timestamp":"2018. március. 26. 21:50","title":"Lázár: A Fidesz többet tett a magyar gazdákért, mint bárki más az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még érzékenyebben érintheti.","shortLead":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még...","id":"20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d822840a-4f95-4e02-8205-b093f8a066c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","timestamp":"2018. március. 26. 21:46","title":"A csengeri nő ügyvédje szerint van egy súlyosabb dokumentum Kósa Lajosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]