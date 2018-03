Ha hiszi, ha nem, az amerikai Baker városban van egy utca, amelyik a Zzyzx névre hallgat. A Google Mapsre alapozott Street Motive oldal a legőrültebb angol utcaneveket gyűjtötte össze. Találtunk itt Cokum-Tittybong Roadot, neveztek el utcát részeges lóról, van Chicken Dinner Road, No name (nevesincs) utca, sőt Ausztráliában még a denevérembernek is állítottak emléket (Batman Avenue).

Az utcanév, a város és az ország neve alatt egy térképet is láthatunk, amely megmutatja, hol is van pontosan a szóban forgó utca. A See another one? gombra kattintva újabb és újabb őrült utcaneveket kérhetünk, de arra azért készüljünk fel, hogy lesz közöttük ismétlés.