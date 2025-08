Ha Forma-1, akkor helikopterek: hiába ígérte meg egy cég, hogy nem a Belváros felett repül, a többiek nem változtattak az irányon

Hiába tiltakozott tavaly és tavalyelőtt is Karácsony Gergely főpolgármester, az idei Forma-1 sem telik el helikoptertaxik nélkül. A Magyar Nagydíj vasárnapi futama előtti órákban csúcsforgalom lett Budapest egén, egymást követik a helikopterek a mogyoródi pálya és a főváros között.

Az már korábban kiderült, hogy a fővárosnak nincs hatásköre arra, hogy korlátozza a légi taxikat, a 24.hu érdeklődésére a napokban annyit közöltek: ez ügyben keresték a kormányzatot, de „nem nyújtottak segítő kezet”.

Annyit azért javult a helyzet, hogy a kormányközelinek tartott, Rogán Antal helikoptereztetéséről elhíresült Fly-Coop idén nem a belvároson keresztül, hanem a Lupa-szigetről repül a Hungaroringre – szúrta ki a 444. Itt egy egyirányú út 390 euró, a retúrért 600 eurót kell fejenként fizetni.

Rövid kereséssel azonban több olyan céget is találtunk, amelyek nem változtattak az irányon. A Fly4Less továbbra is a Belvároson keresztül repül budaörsi bázisáról, ahogy az Airheli, illetve a Vipheli is – Ferihegy mellett – budapesti indulással hirdeti helikopterútjait a Hungaroringre. (Előbbinél 289 euró az egyirányú út, utóbbinál 400 eurót kell fizetni.) Mindhárom szolgáltató a Budapest Heliportot használja, amely a Margit-sziget magasságában, a Duna óbudai partszakaszánál található.