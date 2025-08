Hároméves csúcsra lőtte a lakáspiaci keresletet az Otthon Start

Három éves csúcson van a lakások iránti kereslet az ingatlan.com adatai szerint. A portálon kínált eladó lakások és házak hirdetéseire több mint 284 ezer telefonos érdeklődés érkezett. Ez júniushoz képest 30, tavaly júliushoz képest 6 százalékos növekedést jelent, egyúttal 2022 óta júliusban nem volt ilyen sok érdeklődés.

A növekedés részben az Otthon Start program keretein belül kínált hitellel élő elsőlakás-vásárlóknak köszönhető, de a várható élénkülés miatt a többi vásárló is aktivizálódott, mivel szeretnének még a várt áremelkedés előtt lakáshoz jutni. Az egyetemvárosokban az is látszik, hogy a szülők egy része az albérletkeresés helyett ezúttal a vásárlást választaná. Utóbbi főleg Budapesten látványos: míg Szegeden, Pécsett vagy Debrecenben 25-30 százalékkal nőtt az albérletek iránti kereslet az egyetemi ponthatárok kihirdetését követően, addig a Fővárosban elmaradt a jellemző júliusi keresleti növekedés a kiadó lakások iránt.

A kereslettel párhuzamosan nőtt a kínálat is, júliusban több mint 30 250 ingatlant hirdettek meg eladásra, ez havi éves szinten is 2-3 százalékos bővülést jelent. Ez részben azoknak az eladóknak köszönhető, akik az Otthon Start jelentette keresleti hullámot használnák ki lakásuk eladására és a továbbköltözésre. Az ő számukra fontos lehet, hogy minél előbb, még a nagyobb élénkülés előtt túladjanak el tudják adni ingatlanukat, hogy újat vásároljanak. Ehhez akár ingatlanközvetítők segítségét is érdemes lehet igénybe venni – véli Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

